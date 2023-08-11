جدول وموعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لجميع العاملين بالدولة

جدول وموعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين وجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والهيئات والوزارات من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث “جوجل”.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بالموضوع.

جدول وموعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفى الحكومة:

نشرت وزارة المالية على موقعها الالكتروني خلال الأيام القليلة الماضية الجدول الخاص بصرف مرتبات شهر اغسطس لجميع العاملين بالوزرات والمصالح الحكومية والهيئات .

وأشار بيات وزارة المالية، أن مرتبات شهر أغسطس 2023 سيبدأ صرفها، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، على أن يستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، لتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس.

جدول ومواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس

وسوف يتم صرف مرتبات شهر اغسطس طبقا لترتيب الجدول التالى :

24 أغسطس الموافق يوم الخميس أول أيام صرف مرتبات أغسطس 2023

٢٧ أغسطس الموافق الأحد ثان أيام صرف مرتبات أغسطس 2023

٢٨ أغسطس ثالث أيام صرف مرتبات أغسطس 2023

٢٩ أغسطس رابع أيام صرف مرتبات أغسطس 2023

٣٠ أغسطس خامس أيام صرف مرتبات أغسطس 2023

موعد صرف متأخرات شهر يوليو..على مدار ثلاث أيام

وفي هذا الصدد، بينت الوزارة أن كافة المتأخرات من مستحقات العاملين عن شهر يوليو الماضي، سوف تصرف على مدار 3 أيام خلال الشهر الجاري، وهي أيام 7 و9 و10 أغسطس.

مرتبات شهر أغسطس 2023



الحد الأدنى لأجور الموظفين

- مبلغ 8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.

- مبلغ 7000 جنيه، للمدير العام أو ما يعادلها.

- مبلغ 6500 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها.

- مبلغ 5500 جنيه للدرجة الثانية أو ما يعادلها.

- مبلغ 5000 جنيه للدرجة الثالثة أو ما يعادلها.

- مبلغ 4500 جنيه للدرجة الرابعة أو ما يعادلها.

- مبلغ 4000 جنيه للدرجة الخامسة أو ما يعادلها.

- مبلغ 3500 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.

وعلى صعيد متصل قرر المجلس القومي للأجور بـ زيادة المرتبات 2023، فى إبريل الماضى ، وذلك للعاملين بالقطاعين العام والخاص، على أن يتم الاستفادة من زيادة المرتبات بدءا من يوليو 2023، والتي جاءت بنحو:

- زيادة المرتبات للدرجة الممتازة تصل إلى 10500 جنيه.

- زيادة المرتبات للدرجة العالية تصل إلى 8500 جنيه.

- زيادة المرتبات لدرجة المدير العام تصل إلى 7000 جنيه.

- زيادة المرتبات للدرجة الأولى تصل إلى 6500 جنيه.

- زيادة المرتبات للدرجة الثالثة تصل إلى 5500 جنيه.

- زيادة المرتبات للدرجة الرابعة تصل إلى 4500 جنيه.

- زيادة المرتبات للدرجة الخامسة تصل إلى 4000 جنيه.

- زيادة المرتبات للدرجة السادسة تصل إلى 3500 جنيه.

- زيادة المرتبات لحاملي شهادة الماجستير تصل إلى 6000 جنيه.

- زيادة المرتبات لحاملي الدكتوراه تصل إلى 7000 جنيه.