موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفى الحكومة

موعد وجدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفى الحكومة والعاملين بالدولة من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

"الدستور" تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

أعلنت وزارة المالية من خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني، أن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين في الحكومة وجميع القطاعات والهيئات والوزارات والمصالح الحكومية يوم الخميس 24 أغسطس، مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 بالأيام والمواعيد

1- يوم الخميس 24-8-2023: أول أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.

2- يوم الأحد 27-8-2023: يوافق ثانى أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.

3- يوم الإثنين 28-8-2023: يوافق ثالث أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.

4- يوم الثلاثاء 29-8-2023: يوافق اليوم الرابع في صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين في الدولة.

5- يوم الأربعاء 30 -8-2023: اليوم الخامس في صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.

صرف مرتبات شهر أغسطس يوم الخميس 24 أغسطس 2023 في الوزارات التالية:

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات أغسطس يوم 24 أغسطس لكلا من:

وزارة المالية، وزارة الخارجية.

وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية.

وزارة الشباب والرياضة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وزارة الكهرباء، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وزارة العدل، وزارة التعليم العالي.

- تصرف مرتبات شهر أغسطس يوم الخميس 24 أغسطس لـ المديريات كالتالي:

المعلمون والموظفون في مديريات التربية والتعليم- مديريات الطب البيطري- مديريات الزراعة- دواوين عموم المحافظات- مديريات الشباب والرياضة- مديريات التنظيم والإدارة.

- تصرف مرتبات شهر أغسطس الخميس 24 أغسطس 2023 لـ الهيئات المستقلة الحكومية التالية:

"اللجنة العليا للانتخابات- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- الجامعات- هيئة النيابة الإدارية- المحكمة الدستورية العليا- هيئة قضايا الدولة-الأزهر- مجلس الدولة- دار الإفتاء المصرية- رئاسة مجلس الوزراء- القضاء والنيابة العامة- معهد الخدمات المالية- هيئة الرقابة الإدارية- الهيئة العامة للرقابة المالية".

الأحد 27 أغسطس 2023

من المقرر أن يتم وزارة المالية بصرف مرتبات أغسطس 2023 يوم الأحد 27 أغسطس 2023 في الوزارات التالية:

وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الصحة ووزارة الإسكان.

وزارة شؤون مجلس النواب، وزارة الداخلية والأوقاف.

وزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام.

وزارة النقل، ووزارة البيئة.

وزارة التضامن الاجتماعي،وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاتصالات.

وزارة الثقافة، وزارة الطيران المدني.

وزارة البترول، وزارة التموين.

وزارة السياحة، وزارة الآثار.

- مرتبات شهر أغسطس يوم الأحد 27 أغسطس للمديريات لتالية:

مديريات الإسكان والمرافق- مديريات الشؤون الصحية- مديريات الطرق والنقل- التموين والتجارة الداخلية- مديريات القوى العاملة- مديريات التضامن الاجتماعي.

ويتم صرف مرتبات أغسطس في باقي الهيئات الحكومية المستقلة التالية:

"الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- مجلس النواب- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الجهاز المركزي للمحاسبات- المجلس القومي لحقوق الإنسان- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- المجلس الأعلى للصحافة".

صرف متأخرات مستحقات العاملين، من المقرر أن يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و9 و10 أغسطس 2023.

جدول الحد الأدنى للأجور

يذكر أنه في أبريل الماضي، تم تعديل قيمة الحد الأدنى لأجور، والواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن الآتي:

1- الحد الأدنى للأجور.. بقيمة 10500 جنيه شهريًا، كحد أدنى للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.

2- الحد الأدنى للأجور.. لأجر الدرجة العالية أو ما يعادلها، يصل إلى 8500 جنيه.

3- الحد الأدنى للأجور.. يصل الحد الأدنى لـ درجة المدير العام أو ما يعادلها إلى 7000 جنيه.

4- الحد الأدنى للأجور.. لـ الدرجة الأولي أو ما يعادلها،يقدر 6500 جنيه.

5- الحد الأدنى للأجور..لـ الدرجة الثانية أو ما يعادله، قيمة 5500 جنيه.

6- الحد الأدنى للأجور.. لـ الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، يحسب 5000 جنيه.

7- الحد الأدنى للأجور.. لـ موظفى الدرجة للرابعة أو ما يعادلها يصل إلى 4500 جنيه.

8- الحد الأدنى للأجور.. لـ الدرجة الخامسة أو ما يعادلها، يحسب 4000 جنيه.

9- الحد الأدنى للأجور.. لـ الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.

10- الحد الأدنى للأجور.. لحاملي «الماجستير»، يصبح 6000 جنيه شهريًا لإجمالي الأجر.

11- الحد الأدنى للأجور.. يصل الحد الأدنى للاجور لـ حاملي «الدكتوراه» إلى 7000 جنيه.