موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالدولة

يحرص قطاع كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لمعرفة موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، خاصة وأنه لم يعد يتبقى سوى أيام قليلة على بدء صرف مستحقاتهم المالية.

من جانبها، أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات العاملين في الحكومة لشهر أغسطس 2023، ليبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس ويستمر الصرف حتى يوم 30 من الشهر ذاته.

وأضافت الوزارة، بأنه من المقرر أن يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بخلاف المرتبات أيام 7 و9 و10 من شهر أغسطس الجاري.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

24 أغسطس أول أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

27 أغسطس ثاني أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

28 أغسطس ثالث أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

29 أغسطس رابع أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

30 أغسطس خامس أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

الحد الأدني للأجور 2023

الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنيه.

الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه.

الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية مدير عام 7000 جنيه.

الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الأولى 6500 جنيه.

الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الثانية 5500 جنيه.

الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الثالثة 5000 جنيه.

الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الرابعة 4500 جنيه.

الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الخامسة 4000 جنيه.

الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية السادسة 3500 جنيه.

كما تقرر إضافة علاوة تقرير الكفاءة المقرر بحد أقصى 75 جنيها على الأجر الأساسي اعتبارًا من شهر يوليو الماضي.