الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 ومتأخرات مستحقات العاملين

صرف مرتبات
صرف مرتبات

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، والتي تكون عادةً في نهاية كل شهر ميلادي، في حين تتجه وزارة المالية في بعض الأشهر إلى تبكير صرف مرتبات الموظفين مع بعض الأعياد.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين بالدولة لتبدأ من يوم الخميس 24 أغسطس ولمدة 5 أيام ، وفق جدول تضعه وزارة المالية لصرف المرتبات حيث يتم تقسيم الموظفين إلى 33 وزارة في يوم واحد . 

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين بالوزارات والهيئات

تبدأ الخميس.. موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2023

ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن الشهر الماضي لمدة 3 أيام خلال أغسطس الجاري وهي أيام 7 و9 و10 .

وتصرف وزارات «الثقافة، وشؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة في اليوم الأول لصرف مرتبات شهر أغسطس . 

صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

ويستمر الموظفين في صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 بالزيادات التي قررتها الحكومة في ابريل الماضي بعد أن كانت تتم الزيادة السنوية في يوليو من كل عام ، ولكن تم تبكيرها بسبب غلاء المعيشة. 

زيادة الحد الأدنى للأجور

وتم رفع الحد الادنى للأجور أيضًا وأصبح 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه ، ليصبح راتب الدرجات الوظيفية قبل الاستقطاعات للدرجة  الممتازة 10000 جنيه،الدرجة العالية 7600 جنيه ، ودرجة  المدير العام 6400 جنيه، والدرجة الأولى 5800 جنيه ، والدرجة الثانية 5200 جنيه، الدرجة الثالثة 4740  جنيه ، والدرجة الرابعة 4480 جنيه ، الدرجة الخامسة 4240 جنيها ، الدرجة السادسة 3500 جنيه .

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