"لوغاريتم".. كوريا تتفوق على أمريكا وأوروبا فى القهوة

استعرض الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديم برنامج "لوغاريتم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، أهم ما يميز كوريا الجنوبية.

وقال فايق، إن أهم ما يميز كوريا هي القهوة والتي تتميز عن القهوة الأمريكي والأوروبي لدرجة أن كل الزوار لمدينة سول يستمتعون بتناول الإفطار والقهوة في أي محل كوري.

وأضاف: "القهوة أنواع منها الدبيوا عبارة عن 2 شوت إسبريسو، أمريكانو كافيه عبارة عن شوت إسبريسو والباقي مياه، لاتيه عبارة عن شوت إسبريسو والباقي ستيمد ميلك لبن مسخن بالبخار، والكابتشينو، والموكا، عبارة عن إسبريسو وشوكولاته ساخنة ولبن مبخر وفوم فوق اللبن".