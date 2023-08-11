مدرب توتنهام: انتقال كين لبايرن ميونخ "وشيك"

قال أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إن انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني أصبح وشيكًا بعدما اتفق الناديان على قيمة الصفقة التي قد ترتفع إلى 120 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار).

كان بايرن يسعى طوال الصيف للتعاقد مع قائد المنتخب الإنجليزي، ولكن تم رفض كل العروض التي تقدم بها، ولكن تقدمت المفاوضات بشكل مفاجئ أمس الأربعاء.

وبعد أن أصبحت الكرة في ملعب كين، قرر اللاعب أمس الخميس ترك النادي الذي لعب له منذ أن كان ناشئًا والانضمام لبطل الدوري الألماني، الذي سيدفع مبدئيًا 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لمكافآت إضافية من شأنها أن ترفع قيمة الصفقة إلى 120 مليون جنيه إسترليني، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا".

وأشارت تقارير إعلامية صدرت صباح اليوم الجمعة في البداية إلى أن توتنهام رفض السماح لكين بالسفر إلى ألمانيا، ولكن تم نفي هذا الأمر من قبل توتنهام، حيث يعتزم اللاعب السفر مساء اليوم، وسيكمل الكشف الطبي بمجرد وصوله إلى ميونخ.

وتحدث بوستيكوجلو قبل مواجهة توتنهام لبرينتفورد بعد غدٍ الأحد، وأكد: "من العدل أن أقول إنني لا يمكنني وصف ما حدث بالتفصيل، ولكن ما أفهمه أن الأمور تطورت لنقطة تشير إلى أن الصفقة ستتم".

وأضاف: "من هذا المشهد، على الأقل حصلنا على بعض التوضيح وسنتقدم بدون هاري".

وأردف: "من وجهة نظري، الأمر متعلق فقط بفهم موقفنا، والمعلومات التي لديّ في هذه اللحظة هي أن الصفقة باتت وشيكة ولكن في مثل هذه المواقف، تترك لنفسك مهلة".

وأضاف: "ولكن في المستقبل وخلال تدريبات اليوم، استعدادًا لمواجهة برينتفورد، فنحن سنفعل هذا بدون هاري".

وأكد: "من الأفضل أن يتخذ هاري قراره بنفسه في هذا الشأن، ولكن لا يوجد شك أنه أحد أعظم لاعبي هذا النادي، وهذا لن يتغير أبدًا".

وأردف: "أنا جديد هنا، ولكن بكل تأكيد سيظل هاري أحد العظماء في هذا النادي".