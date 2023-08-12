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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر اليوم السبت 12-8-2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

تتصاعد حدة البحث عن دعاء الفجر السبت 12-8-2023 خلال الساعات الأولى من الفجر  لرغبة الملايين من المسلمين في إحياء ساعات الليل المتأخرة طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى بالاكثار من العبادة والصلاة والاستغفار والتضرع والذكر وقراءة القرآن والتسبيح.

 

دعاء الفجر اليوم السبت 12-8-2023

وردت العديد من صيغ دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 12-8-2023 في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة متاع الدنيا والآخرة وهى كما يلي:-

اللهم لا نظلم وأنت حسبنا ولن نضام وأنت ربنا.. اللهم اشرح صدورنا بطاعتك ويسر أمورنا برحمتك الواسعة.. اللهم احفظنا مما تخفيه المقادير .. وألطف بنا يا عزيز يا جبار بقوة تدبيرك وعظيم سلطانك.. وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك .. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.

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اللهم ادخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا و الابتسامة على وجوه والسعادة في بيوتنا .. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا احتسب.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه .. اللهم وفقني وسدد خطاي ويسر لي أمري.


اللهم يا رب في هذا الفجر أسألك ألا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك فرج قريب.. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك .. اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير وسعادة وتوفيق.

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اللهم مع ساعات فجرنا هذا أسألك أن ترزقني ما أريده و احتاج إليه فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك .. اللهم بدل حزني فرجا وهمومي سعادة وضيقي فرجا وأرزقني يوما أفضل من أمسي .. اللهم امتلأ القلب حديثا والنفس دعاء يا من تسمعني ولا أراك .. اللهم ارزقني حسن الدعاء ونعمة الاجابة.

 

اللهم أنت المعطى لمن دعاك يا من ترنا ولا نراك وترزقنا ولا نبلغ ثناك .. اللهم إني أسألك أن تجعل لنا من كل دعوة إجابة .. وبلغنا رضاك.. اللهم إني استعينك واستغفرك.. واشكر لك واتوكل عليك.. واثني عليك الخير كله و أشكرك ولا أكفر بك.

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