مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10-8-2023

ارتفع سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، ولكن ظلت في نفس المستوى السعري الذي سجلته أسعاره منذ بداية أغسطس الجاري، ويعاني قطاع مواد البناء من حالة من الركود على السمتوى المحلي والدولي ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 10-8-2023.

سعر طن الحديد

سعرطن الحديد الاستثمارى: 35718.5جنيها.

سعر طن الحديد من حديد عز : 33,100 جنيه تسليم أرض المصنع.

طن الحديد بشاى: 33,500 جنيه .

طن الحديد المصريين: 32,500 جنيه

حديد العشري: 31,500 جنيه

حديد مصر ستيل : 31,000 جنيه

حديد العتال: 32,800 جنيه

حديد عطية: 32,000 جنيه

حديد سرحان: 31,000 جنيه

حديد المراكبى: 33,000 جنيه

حديد الكومى 31,000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم