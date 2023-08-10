مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10-8-2023
ارتفع سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، ولكن ظلت في نفس المستوى السعري الذي سجلته أسعاره منذ بداية أغسطس الجاري، ويعاني قطاع مواد البناء من حالة من الركود على السمتوى المحلي والدولي ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 10-8-2023.
سعر طن الحديد
- سعرطن الحديد الاستثمارى: 35718.5جنيها.
- سعر طن الحديد من حديد عز : 33,100 جنيه تسليم أرض المصنع.
- طن الحديد بشاى: 33,500 جنيه .
- طن الحديد المصريين: 32,500 جنيه
- حديد العشري: 31,500 جنيه
- حديد مصر ستيل : 31,000 جنيه
- حديد العتال: 32,800 جنيه
- حديد عطية: 32,000 جنيه
- حديد سرحان: 31,000 جنيه
- حديد المراكبى: 33,000 جنيه
- حديد الكومى 31,000 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
- أسمنت وادي النيل 1,680 جنيه
- أسمنت المخصوص 1,700 جنيه
- أسمنت العسكري 1,700 جنيه
- أسمنت المسلح 1,750 جنيه
- أسمنت النصر 1,700 جنيه
- أسمنت الفهد 1,620 جنيه
- أسمنت المعلم 1,685 جنيه
- أسمنت سيناء 42.5 1,690 جنيه
- أسمنت حلوان 1,710 جنيه
- أسمنت السويدي 1,800 جنيه
- جنوب الوادي 1,710 جنيه
- أسمنت قنا 1,820 جنيه
- أسمنت البرج 1,790 جنيه
- أسمنت المصري 1,770 جنيه
- أسمنت المصريين 1,750 جنيه
- أسمنت أسوان 1,770 جنيه
- أسمنت السد العالي 1,750 جنيه