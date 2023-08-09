الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصرفي: البنوك اتخذت خطوات استباقية لجذب السيولة قبيل رفع أسعار الفائدة

هاني عادل
هاني عادل

قال الخبير المصرفي هاني عادل، إن قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بمعدل 1%، جاء نتيجة طبيعية لارتفاع معدلات التضخم التي وصلت لما يقارب الـ 40%، وذلك بهدف تقديم معدلات عائد تتماشى مع معدلات التضخم ولتعويض المودعين عن انخفاض قيمة ودائعهم وخصوصا مودعي القطاع العائلي وكذلك بهدف توفير عوائد مصرفية مغرية لجذب فائض السيولة من السوق مما يساهم فى الحد من حدة الموجة التضخمية.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يجب الإشارة إلى قيام البنوك بخطوة استباقية قامت بطرح عدة أوعية ادخارية بأسعار مغرية خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن أهم ما يحتاجه المجتمع الآن رسالة طمأنة وتوعية للمجتمع مع الاستمرار فى طرح منتجات وأوعية ادخارية مبتكرة تلبي احتياجات الشارع المصري وتستهدف العاملين بالخارج والأجانب غير المقيمين.

 

وأشار إلى أنه لا يمكن إغفال حقيقة أن الدولة المصرية تحتاج للمزيد من التدفقات بالنقد الأجنبي وهو ما يستلزم طرح مبادرات وتبني أفكار خارج الصندوق للترويج لفرص الاستثمار في الأوعية الادخارية المصرية خارجيا، خصوصا ونحن فى شهور الصيف التي تشهد حالة رواج كبير في قطاع السياحة.

ارتفاع معدلات التضخم الأيام القليلة الماضية الأوعية الادخارية الدولة المصرية الشارع المصري العاملين بالخارج القليلة الماضية خلال الأيام القليلة الماضية

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

مأساة فتاة أمام جهات التحقيق: والدى باعنى عشان المخدرات وزوجى حاول قتلي

19 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" على اليوتيوب

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2023 ومصروفات الكليات

"الدواء" تحذر من وجود عبوات مقلدة فى السوق لمستحضر "Ciprobay tablet"

الإحصاء: 11.7 مليون سائح زاروا مصر بإيرادات 10.7 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟