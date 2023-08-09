مصرفي: البنوك اتخذت خطوات استباقية لجذب السيولة قبيل رفع أسعار الفائدة

قال الخبير المصرفي هاني عادل، إن قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بمعدل 1%، جاء نتيجة طبيعية لارتفاع معدلات التضخم التي وصلت لما يقارب الـ 40%، وذلك بهدف تقديم معدلات عائد تتماشى مع معدلات التضخم ولتعويض المودعين عن انخفاض قيمة ودائعهم وخصوصا مودعي القطاع العائلي وكذلك بهدف توفير عوائد مصرفية مغرية لجذب فائض السيولة من السوق مما يساهم فى الحد من حدة الموجة التضخمية.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يجب الإشارة إلى قيام البنوك بخطوة استباقية قامت بطرح عدة أوعية ادخارية بأسعار مغرية خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن أهم ما يحتاجه المجتمع الآن رسالة طمأنة وتوعية للمجتمع مع الاستمرار فى طرح منتجات وأوعية ادخارية مبتكرة تلبي احتياجات الشارع المصري وتستهدف العاملين بالخارج والأجانب غير المقيمين.

وأشار إلى أنه لا يمكن إغفال حقيقة أن الدولة المصرية تحتاج للمزيد من التدفقات بالنقد الأجنبي وهو ما يستلزم طرح مبادرات وتبني أفكار خارج الصندوق للترويج لفرص الاستثمار في الأوعية الادخارية المصرية خارجيا، خصوصا ونحن فى شهور الصيف التي تشهد حالة رواج كبير في قطاع السياحة.