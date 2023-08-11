الخارجية الروسية: أى تدخل عسكرى فى النيجر سيزعزع الاستقرار بقوة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن أن أي تدخل عسكري في النيجر سيزعزع الاستقرار بقوة، وفق شبكة "سكاي نيوز".

ويعد الانقلاب العسكري في 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس المنتخب للنيجر محمد بازوم ليس الأول في البلاد.

ويأتي ذلك بعد محاولة فاشلة بعد انتخابات 2021 وهي خامس إطاحة بالرئيس منذ استقلال النيجر عام 1960.

وتحت قيادة زعيم الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تشياني، تولى المجلس الوطني من أجل حماية الوطن (CNSP) السلطة، بينما لا يزال بازوم، الذي رفض الاستقالة، محتجزًا من قبل CNSP.

في 29 يوليو، أصدر الاتحاد الإفريقي (AU) إنذارًا لمدة 15 يومًا لـCNSP "لاستعادة السلطة الدستورية"، وفي اليوم التالي، تبنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) عقوبات اقتصادية ومالية قاسية ضد النيجر، ودعت إلى الإفراج الفوري عن بازوم وإعادته إلى منصبه، ومنحت الحزب الوطني الاشتراكي أسبوعًا لتلبية مطالبه، وإلا فسيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للقوة.

تتناسب استجابة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا السريعة والصارمة مع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات، في أعقاب الانقلابات المزدوجة الأخيرة في مالي وبوركينا فاسو، وانقلاب واحد في غينيا، يمثل الإطاحة بحكومة النيجر المنتخبة الانقلاب السادس في غرب إفريقيا منذ عام 2020.

وقد يؤدي الفشل في الحد من الانقلاب العسكري الأخير إلى الإضرار بقدرة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على التمسك بسياستها وتوجيه الدول الأعضاء نحو الاستقرار السياسي.

ويختلف انقلاب النيجر عن الانقلاب في بوركينا فاسو ومالي، وهو ما قد يفسر أيضًا رد فعل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ربط قادة الانقلاب أفعالهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني والحوكمة الاقتصادية والاجتماعية السيئة".