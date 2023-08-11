ورش عمل للفرق الطبية بمستشفيات الإسكندرية ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ورش عمل للفرق الطبية بالمستشفيات - في إطار المبادرة القومية “100 يوم صحة” ومن خلال أسبوع التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف والمبكر وعلاج الأورام السرطانية، الذي بدأ من 5 حتى 11 أغسطس 2023 لتكثيف التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم) على مستوى محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وبحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير لشئون التعليم الطبي.

وقالت الدكتورة هبة عارف، مدير عام الطب العلاجي، إنه تم إقامة 4 ورش عمل تضم الـ4 تخصصات التي تضمنها المبادرة الرئاسية وهي: ورشة عمل عن الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان البروستاتا بمستشفى رأس التين العام تحت إشراف الدكتورة إيناس العجمي، مديرة المستشفى، ورشة عمل عن الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان الرئة بمستشفى صدر المعمورة تحت إشراف الدكتور خالد عزت، مدير المستشفى، ورشة عمل عن الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان عنق الرحم بمستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي تحت إشراف الدكتور طارق حماية مدير المستشفى، ورشة عمل عن الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان القولون بمستشفى القباري تحت إشراف الدكتور عبدالحليم جمعة، مدير المستشفى.

وقد اختتمت ورش العمل بمناقشة آليات العمل بالمبادرة وكيفية الوصول لتحقيق المستهدف من المبادرة والاستماع للمقترحات والتحديات التي تواجه فرق العمل.

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن محافظة الإسكندرية تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى في تفعيل المبادرة، وأن أسبوع التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالإسكندرية أقيم بالتنسيق بين مختلف الإدارات بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومستشفى القباري التابعة لأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ومستشفى جمال عبد الناصر التابعة لهيئة العامة للتأمين الصحي.

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