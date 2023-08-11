الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: اكتشاف حوت "توتسيتس" نقطة مضيئة فى علم الحفريات

توت سيتس
توت سيتس

كشف بلال سالم، عضو الفريق البحثي بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، عن تفاصيل اكتشاف حوت "توتسيتس".

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن اكتشاف حوت "توتسيتس" نقطة مضيئة في علم الحفريات.

وأضاف أن حوت "توتسيتس" يعد الجد الأكبر للحيتان والدلافين التي تعيش اليوم، وأحد أقدم حفريات الحيتان مائية المعيشة في إفريقيا، ويبلغ طوله نحو 2.5 متر ووزنه حوالي 187 كجم، وسمي الحوت "توتسيتس" على شرف الملك "توت عنخ آمون" لإبراز الهوية المصرية.

وأشار إلى أنهم اكتشفوا الحفريات بالقرب من وادى الحيتان، وهو موقع يمكن فيه العثور على العديد من حفريات الحيتان القديمة، موضحًا أن الفريق عثر فى البداية على سن مكشوفة فى كتلة من الحجر الجيرى يعود تاريخه إلى العصر الأيوسينى، وهى الفترة التى استمرت من 55.8 مليون إلى 33.9 مليون سنة مضت.

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