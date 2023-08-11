لينك تقديم جامعة 6 أكتوبر ومصاريف الجامعة
ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات، لترتفع معدلات البحث عن لينك تقديم جامعة 6 أكتوبر 2023 ومصاريف الجامعة، حيث تعد الجامعات الخاصة بديل للجامعة الحكومية في مصر.
لينك تقديم جامعة 6 أكتوبر 2023 ومصاريف الجامعة
وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة لينك التقديم في جامعة 6 أكتوبر 2023 ومصاريف الجامعة، والأوراق المطلوبة.
لينك التقديم في جامعة 6 أكتوبر 2023
وبتاح التقديم بكليات جامعة 6 أكتوبر، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، ويكون من هذا الرابط من هنا، حيث بدأت جامعة 6 أكتوبر في استقبال الطلاب في الكليات في العام الجديد.
مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023
وجاءت مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر لعام 2023، كالآتي:
- مصاريف كلية الطب والجراحة في جامعة 6 أكتوبر 2023، 140 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الأسنان في جامعة 6 أكتوبر لعام 2023، 110 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الصيدلة في جامعة 6 أكتوبر لعام 2023، 90 ألف جنيه.
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة 6 أكتوبر لعام 2023، 75 ألف جنيه.
- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية الصحية في جامعة 6 أكتوبر 2023، 42 ألف جنيه.
- مصاريف كلية التمريض في جامعة 6 أكتوبر 2023، 30 ألف جنيه.
- مصاريف كلية التمريض التخصصي في جامعة 6 أكتوبر 2023، 35 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الإعلام في جامعة 6 أكتوبر 2023، 38.500 جنيه.
- مصاريف كلية السياحة والفنادق في جامعة 6 أكتوبر 2023، 25 ألف جنيه.
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الأوراق المطلوبة للجامعة 6 أكتوبر
حددت جامعة 6 أكتوبر، عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات الجامعة، وتكون هذه الأوراق هي:
- أصل من شهادة الثانوية 2023.
- نموذج الترشيح النهائي ويكون من خلال موقع التنسيق.
- أوراق التجنيد الخاصة بالذكور.
- أصل من شهادة الميلاد حديثة بها الرقم الثلاثي.
- صور البطاقة الشخصية.
- عدد 6 من الصور الشخصية للطالب مكتوب عليهم اسمه.
- إيصال لتسديد مصاريف الطالب.
- ملئ استمارة البيانات الخاصة بكل طالب.
- شهادة الكشف الطبي.