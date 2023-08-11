الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك تقديم جامعة 6 أكتوبر ومصاريف الجامعة

جامعة 6 أكتوبر
جامعة 6 أكتوبر

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات، لترتفع معدلات البحث عن لينك تقديم جامعة 6 أكتوبر 2023 ومصاريف الجامعة، حيث تعد الجامعات الخاصة بديل للجامعة الحكومية في مصر.

لينك تقديم جامعة 6 أكتوبر 2023 ومصاريف الجامعة

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة لينك التقديم في جامعة 6 أكتوبر 2023 ومصاريف الجامعة، والأوراق المطلوبة.

لينك التقديم في جامعة 6 أكتوبر 2023

وبتاح التقديم بكليات جامعة 6 أكتوبر، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، ويكون من هذا الرابط من هنا، حيث بدأت جامعة 6 أكتوبر في استقبال الطلاب في الكليات في العام الجديد.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023

وجاءت مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر لعام 2023، كالآتي:

  • مصاريف كلية الطب والجراحة في جامعة 6 أكتوبر 2023، 140 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الأسنان في جامعة 6 أكتوبر لعام 2023، 110 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الصيدلة في جامعة 6 أكتوبر لعام 2023، 90 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة 6 أكتوبر لعام 2023، 75 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية الصحية في جامعة 6 أكتوبر 2023، 42 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية التمريض في جامعة 6 أكتوبر 2023، 30 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية التمريض التخصصي في جامعة 6 أكتوبر 2023، 35 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الإعلام في جامعة 6 أكتوبر 2023، 38.500 جنيه.
  • مصاريف كلية السياحة والفنادق في جامعة 6 أكتوبر 2023، 25 ألف جنيه.

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الأوراق المطلوبة للجامعة 6 أكتوبر

حددت جامعة 6 أكتوبر، عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات الجامعة، وتكون هذه الأوراق هي:

  1. أصل من شهادة الثانوية 2023.
  2. نموذج الترشيح النهائي ويكون من خلال موقع التنسيق.
  3. أوراق التجنيد الخاصة بالذكور.
  4. أصل من شهادة الميلاد حديثة بها الرقم الثلاثي.
  5. صور البطاقة الشخصية.
  6. عدد 6 من الصور الشخصية للطالب مكتوب عليهم اسمه.
  7. إيصال لتسديد مصاريف الطالب.
  8. ملئ استمارة البيانات الخاصة بكل طالب.
  9. شهادة الكشف الطبي.
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