لينك تقديم جامعة 6 أكتوبر ومصاريف الجامعة

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات، لترتفع معدلات البحث عن لينك تقديم جامعة 6 أكتوبر 2023 ومصاريف الجامعة، حيث تعد الجامعات الخاصة بديل للجامعة الحكومية في مصر.

لينك تقديم جامعة 6 أكتوبر 2023 ومصاريف الجامعة

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة لينك التقديم في جامعة 6 أكتوبر 2023 ومصاريف الجامعة، والأوراق المطلوبة.

لينك التقديم في جامعة 6 أكتوبر 2023

وبتاح التقديم بكليات جامعة 6 أكتوبر، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، ويكون من هذا الرابط من هنا، حيث بدأت جامعة 6 أكتوبر في استقبال الطلاب في الكليات في العام الجديد.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023

وجاءت مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر لعام 2023، كالآتي:

مصاريف كلية الطب والجراحة في جامعة 6 أكتوبر 2023، 140 ألف جنيه.

مصاريف كلية الأسنان في جامعة 6 أكتوبر لعام 2023، 110 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة في جامعة 6 أكتوبر لعام 2023، 90 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة 6 أكتوبر لعام 2023، 75 ألف جنيه.

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية الصحية في جامعة 6 أكتوبر 2023، 42 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض في جامعة 6 أكتوبر 2023، 30 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض التخصصي في جامعة 6 أكتوبر 2023، 35 ألف جنيه.

مصاريف كلية الإعلام في جامعة 6 أكتوبر 2023، 38.500 جنيه.

مصاريف كلية السياحة والفنادق في جامعة 6 أكتوبر 2023، 25 ألف جنيه.

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الأوراق المطلوبة للجامعة 6 أكتوبر

حددت جامعة 6 أكتوبر، عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات الجامعة، وتكون هذه الأوراق هي: