سياسى لبنانى لـ"الدستور": يجب على القادة السياسيين التكاتف من أجل مصلحة لبنان

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمي، صباح اليوم، على كل القنوات الأرضية المحلية، وكذلك منصات البث المباشر.

وفي هذا السياق، قال عبدالله نعمة الباحث السياسي اللبناني إن ما يجري في لبنان، أقله ما يجري في تليفزيون الدولة، الدولة اللبنانية والتي بفضل القادة السياسيين والذين يديرون شئون الدولة وأقله توقف قناة الدولة الرسمية وخاصة بعد مشاكل الرواتب والتي طالت جميع الموظفين، ويعملون من دون رواتب وهناك احتجاجات كثيرة من قبل الإدارة الرسمية للتليفزيون وخاصة أنهم لم يعدوا قادرين على التحمل.

وأضاف نعمة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لبنان للأسف أصبح دويلة وهناك من يريده دويلة ويعطل قيام الدولة، لبنان اليوم هو دولة فاشلة والمواطن اللبناني الذي كان يعيش برفاهية أصبح هو من يحافظ على وجود لبنان لأنه هو الوحيد الذي يتحمل أعباء كل مقومات الحياة لبقاء لبنان وهو المفروض أن لا يتحمل هو مسئولية الدولة.

نعمة: لبنان كبير بأبناء شعبه بكل طوائفهم

وأكد نعمة أن لبنان الكبير هو كبير بأبناء شعبه بكل طوائفهم هو من يحافظ على بقاء لبنان ولكن المشكلة أن الضغوط الدولية على لبنان بسبب السياسات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط والتي من خلالها يتم الضغط والتلاعب في لبنان لتفجير الوضع وخاصة في خلال اليومين الماضيين وما يجري على أرض لبنان وهي رسائل مكشوفة وواضحة من القوى المتصارعة وهي القوى الأقليمية والدولية وهذا أصبح خطيرًا جدًا ويمكن أن يفجر الأوضاع في لبنان.

وطالب نعمة القادة السياسيين في لبنان بضرورة التكاتف من أجل مصلحة لبنان، فهي فوق كل شيء، ولكن للأسف فهم لا يريدون غير مصالحهم الشخصية، وبات لبنان اليوم مسرحًا للجميع، وآخر دليل ما جرى في مخيم عين الحلوة وما يجري اليوم.

وتابع نعمة: "أعتقد أن هناك مطالب لتليفزيون لبنان من الدولة اللبنانية، معربًا عن أمله في أن يلبي المسئولون هذه المطالب لأن تلفزيون لبنان هو وجه من وجوه لبنان.