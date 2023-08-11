الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى لبنانى لـ"الدستور": يجب على القادة السياسيين التكاتف من أجل مصلحة لبنان

الباحث السياسي اللبناني
الباحث السياسي اللبناني عبدالله نعمة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمي، صباح اليوم، على كل القنوات الأرضية المحلية، وكذلك منصات البث المباشر.

وفي هذا السياق، قال عبدالله نعمة الباحث السياسي اللبناني إن ما يجري في لبنان، أقله ما يجري في تليفزيون الدولة، الدولة اللبنانية والتي بفضل القادة السياسيين والذين يديرون شئون الدولة وأقله توقف قناة الدولة الرسمية وخاصة بعد مشاكل الرواتب والتي طالت جميع الموظفين، ويعملون من دون رواتب وهناك احتجاجات كثيرة من قبل الإدارة الرسمية للتليفزيون وخاصة أنهم لم يعدوا قادرين على التحمل.

وأضاف نعمة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لبنان للأسف أصبح دويلة وهناك من يريده دويلة ويعطل قيام الدولة، لبنان اليوم هو دولة فاشلة والمواطن اللبناني الذي كان يعيش برفاهية أصبح هو من يحافظ على وجود لبنان لأنه هو الوحيد الذي يتحمل أعباء كل مقومات الحياة لبقاء لبنان وهو المفروض أن لا يتحمل هو مسئولية الدولة.

نعمة: لبنان كبير بأبناء شعبه بكل طوائفهم

وأكد نعمة أن لبنان الكبير هو كبير بأبناء شعبه بكل طوائفهم هو من يحافظ على بقاء لبنان ولكن المشكلة أن الضغوط الدولية على لبنان بسبب السياسات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط والتي من خلالها يتم الضغط والتلاعب في لبنان لتفجير الوضع وخاصة في خلال اليومين الماضيين وما يجري على أرض لبنان وهي رسائل مكشوفة وواضحة من القوى المتصارعة وهي القوى الأقليمية والدولية وهذا أصبح خطيرًا جدًا ويمكن أن يفجر الأوضاع في لبنان.

وطالب نعمة القادة السياسيين في لبنان بضرورة التكاتف من أجل مصلحة لبنان، فهي فوق كل شيء، ولكن للأسف فهم لا يريدون غير مصالحهم الشخصية، وبات لبنان اليوم مسرحًا للجميع، وآخر دليل ما جرى في مخيم عين الحلوة وما يجري اليوم.

وتابع نعمة: "أعتقد أن هناك مطالب لتليفزيون لبنان من الدولة اللبنانية، معربًا عن أمله في أن يلبي المسئولون هذه المطالب لأن تلفزيون لبنان هو وجه من وجوه لبنان.

لبنان تليفزيون لبنان توقف بث تليفزيون لبنان الدولة اللبنانية الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

سقوط الشيخ ماهر المعيقلى خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

أسعار كتب "الأضواء" للمرحلة الابتدائية للعام الدراسى 2023 /2024

العثور على جثتى عامل وزوجته داخل منزلهما بقنا

لم يستطع إكمال الصلاة.. تفاصيل ما حدث لإمام الحرم المكى خلال خطبة الجمعة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع