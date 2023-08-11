العاملون بتلفزيون لبنان يكشفون لـ"الدستور": أسباب إضرابهم ويعلقون على قرار وقف البث

بدأ إضراب موظفي تلفزيون لبنان قبل 10 أيام من الآن، تخللته مفاوضات مع وزارة الإعلام بحكومة تصريف الأعمال، ولكن لم تصل إلى شئ ولم يحصل الموظفين على مستحقاتهم المالية.

وكان لـ"الدستور" لقاء مع عدد من موظفي تلفزيون لبنان الرسمي، للتعرف على مزيد من التفاصيل حول أسباب الإضراب ومطالبهم بعد قرار، زياد المكاري وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال بوقف بث تلفزيون لبنان بداية من اليوم.

وكشف سامر حنا مخرج بتلفزيون لبنان، عن أسباب إضرابه بجانب زملائه في تلفزيون لبنان.

وقال حنا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، سبب إضرابنا هو عدم تحويل مستحقاتنا المالية منذ ما يقارب من عامين حتى الآن.

وأضاف حنا أنه بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة اللبناني أمام الدولار أصبحت الرواتب زهيدة جدا وانخفضت قيمتها، ووعدت الحكومة الحالية في لبنان بإصلاحات بعدد من المؤسسات اللبنانية، وبالفعل زادت الرواتب ولكننا لم نحصل علي الزيادة أو الرواتب الجديدة حتى الآن.

وتابع حنا: "نحن نتقاضى شهريًا ما بين الـ30 إلى 50 دولارًا فقط، مع تكرار الوعود شهريًا بأن نحصل على باقي المستحقات، ولكن لم ينفذ شئ من تلك الوعود، فجاءت فكرة الإضراب بسبب عدم الوفاء بالوعود وعدم حصولنا على رواتبنا.

وأشار حنا إلى أن قرار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بوقف بث تلفزيون لبنان، لم نعرف أسبابه، وتفاجئنا به ثم جاء تراجعه عن هذا القرار قبل قليل، مؤكدًا أنه كان نوع من أنواع الضغط لوقف الإضراب.

وحول الخطوات المقبلة من قبل موظفي تلفزيون لبنان، قال حنا "نحن لا نهوى الإضراب، ولا إغلاق المؤسسة فهي بمثابة بيتنا الثاني، ولكن نحن مستمرين بالإضراب حتى نأخذ جزء من حقوقنا، ومن ثم نعود إلى العمل بشكل طبيعي.

شهوان:الحكومة أقرت تعديلات ومستحقات مالية ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن

من جانبها، قالت نايلا شهوان، مراسلة أخبار بتلفزيون لبنان، إن الإضراب بدأ قبل 10 أيام، تخلله مفاوضات مع مدير عام وزارة الإعلام اللبنانية، وتوقفنا عن الإضراب لمدة 3 أيام بسبب وعود الحصول على الرواتب، ولكن لم نحصل على شئ ولذلك عدنا للإضراب مرة أخرى.

وأوضحت شهوان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سبب إضرابهم هو مطالبهم بالحصول علي المستحقات المالية وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان قبل 3 سنوات، ومنذ ذلك الوقت لم نأخذ أي زيادة على الرواتب ونأخذ فقط من 40 إلى 50 دولار شهريًا.

نايلا شهوان

وأشارت شهوان إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية أقرت مستحقات مالية وزيادة بالرواتب، ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن.

وحول قرار وقف بث تلفزيون لبنان من قبل وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال، قالت شهوان “نحن تفاجأنا به، نحن مضربين عن العمل لكن نذهب إلى المقر، مشيرة إلى أن الوزير لم يتواصل معهم منذ بداية الإضراب وحتي الآن”.

وأكدت شهوان أن قرار الإضراب عن العمل ليس موجهًا ضد وزير الإعلام ولكن موجه مباشرة للحصول على مستحقاتنا المالية، فنحن كموظفين بالدولة اللبنانية وعقب 3 سنوات من الازمة الاقتصادية، معاشنا لم يتجاوز الـ40 أو 50 دولار.