الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«راشد» يُتابع انتظام عمل فرق النظافة بأحياء جنوب الجيزة

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، حاله النظافة والتواجد الميداني لفرق العمل بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية. 

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بالاستمرار بجهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والحفاظ علي الحاله العامه للنظافة بالطرق والشوارع التي تم تطويرها ومراعاة التواجد الدوري لورديات النظافة علي مدار اليوم ومتابعه أداء شركات الجمع السكني. 

كما شدد المحافظ علي ضرورة تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء وفقا للضوابط التي تم تحديدها مؤكداً علي متابعه مواعيد غلق المحال التجارية وعدم السماح بالاضاءات المبهرة . 

وشدد المحافظ علي الاستجابه الفورية لشكاوي المواطنين وعدم السماح بتعدي المحال والكافيهات والمطاعم علي الطرق العام وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة اللواء ممدوح ذكي رئيس حي جنوب واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

نظافة الدقي محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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