"الزراعة" تعلن عن أصناف القمح المقرر زراعتها بالموسم الجديد

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية عن أصناف القمح التي سيتم زراعتها في الموسم الجديد طبقا لحل منطقة ومحافظة من المحافظات.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، أن هناك سياسة صنفية يجب الالتزام بها خلال الموسم المقبلي، حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 5 مناطق رئيسية، وهم الوجه البحري ويتم زراعة أصناف مصر 3، ومصر 4، وجيزة 171، وسخا 95، وسخا 96، وسدس 14، وسدس 15.

وأضاف التقرير أنه في منطقة الجيزة والفيوم يتم زراعة أصناف مصر 1، مصر 3، ومصر 4، وبداية من الفيوم يتم البدء في زراعة أصناف الديورم مثل أصناف بني سويف 5، وبني سويف 7.

وأوضح التقرير أنه في منطقة مصر الوسطى، يتم زراعة أصناف مصر 1، مصر 3، ومصر 4، وجيزة 171، وسخا 95، وسخا 96، وسدس 14، وسدس 15، وبني سويف 5، وبني سويف 7. وفي مصر العليا، ويتم زراعة أصناف مصر 1، ومصر 3، ومصر 4، وجيزة 171، وسخا 95، وسخا 96، وسدس 14، وسدس 15، وجميزة 11، وسدس 12، وبني سويف 5، وبني سويف 7.

وتابع أنه في الأراضي المستصلحة حديثا، يتم زراعة أصناف مصر 1، ومصر 3، ومصر 4، وجيزة 171، وسخا 95، وسدس 14، وسدس 15، وبني سويف 5، وبني سويف 7.

وأاضاف أن الصنف سخا 96 من الأصناف مبكرة النضج لذا يتم زراعته في الوجه القبلي بعد زراعات الخضر وقصب السكر، و أن الميعاد الأمثل للزراعة في الوجه القبلي يكون من 10 إلى 25 نوفمبر، بينما في الوجه البحري يكون من 15 إلى 30 نوفمبر، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بمواعيد الزراعة يتسبب في نقص المحصول بمعدل 25%.

وأوضح التقرير أن القمح من أبرز المحاصيل الزراعية في العالم، وهو يلعب دوراً حيوياً في توفير الغذاء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفي مصر، ويشغل القمح مكانة مهمة كمحصول حيوي وركيزة أساسية في النظام الغذائي والاقتصاد المصري. في مصر، يُعتبر القمح محصولاً حيوياً استراتيجياً، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على إنتاجه لتلبية احتياجاتها الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.

وذكر التقرير الأراضي الزراعية في مصر، خاصة وادي النيل والدلتا،تعتبر مناسبة تمامًا لزراعة القمح، حيث توفر التربة الخصبة والمياه الري اللازمة لنموه، ولذا تعمل الحكومة جاهدة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق وفرة في إنتاجه.