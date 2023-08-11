العثور على رضيعين أمام دار مناسبات فى الإسماعيلية

عثر أهالي محافظة الإسماعيلية على رضيعين حديثي الولادة أمام دار مناسبات بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بالعثور على رضيعين حديثي الولادة أمام دار المناسبات والجمعية الخيرية - البركة أبو عطوة.

ووجه الدكتور مصعب البدراوي مدير هيئة الإسعاف، بالتنسيق مع النجدة لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة والتوجه بالرضيعين للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على حالتهم الصحية العامة.