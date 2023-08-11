الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على رضيعين أمام دار مناسبات فى الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر أهالي محافظة الإسماعيلية على رضيعين حديثي الولادة أمام دار مناسبات بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بالعثور على رضيعين حديثي الولادة أمام دار المناسبات والجمعية الخيرية - البركة أبو عطوة.

ووجه الدكتور مصعب البدراوي مدير هيئة الإسعاف، بالتنسيق مع النجدة لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة والتوجه بالرضيعين للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على حالتهم الصحية العامة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

تقارير: محمد شريف يوقع على عقود انتقاله للدورى السعودى

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

شارع المزاج.. "الدستور" تزور قبلة المدخنين فى مصر (صور)

لم يستطع إكمال الصلاة.. تفاصيل ما حدث لإمام الحرم المكى خلال خطبة الجمعة (فيديو)

اكتشاف "توتسيتس".. قصة جديدة في تاريخ الحضارة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع