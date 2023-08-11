أشرف عقبة: هيئة الشراء الموحد تحاول جاهدة توفير كل الأدوية اللازمة للمرضى

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقًا، إنه من أساسيات الحياة بالأونة الأخيرة هم الماء الغذاء والدواء، ولذلك هيئة الشراء الموحد تحاول جاهدة توفير كل الأدوية اللازمة للمرضى برغم الظروف الأقتصادية الموجودة حاليًا.

وأضاف عقبة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدراسات التي تقوم بها هيئة الشراء الموحد تحاول من خلالها تحقيق أربع عناصر هامة وهي توفير الأدوية الرئيسية، وترشيد استهلاك الدواء، ووضع أولويات للأصناف الهامة، وتوطين صناعة الدواء بمصر.

زيادة المنتج المصرى تعتبر سبب لعدم وجود استيراد أدوية

ولفت رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقًا، إلى أن زيادة المنتج المصرى تعتبر سبب لعدم وجود استيراد أدوية أو مستلزمات طبية من الخارج، فضلًا عن خفض التكلفة عكس شراءه من شركات عالمية بالعملة الصعبة.

وأكد رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقًا، أن مصر لديها مستوى عالى من الشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه بمساعدة تلك الشركات لإنتاج الدواء ستعود بفائدة كبيرة على المريض والمواطن المصرى.