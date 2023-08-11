يغوص تحت المياه 22 دقيقة.. أبرز المعلومات عن حوت "توت سيتس"

استعرض برنامج “مصر تستطيع” الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة “دي إم سي” معلومات لأول مرة عن الحوت "توت سيتس" وكيفية تطوره من التعايش على البر للتعايش في الماء.

وقال الدكتور محمد سامح، الباحث الرئيسي للدراية وخبير إدارة التراق الطبيعي باليونسكو، إن حوت "توت سيتس" يعد الجد الأكبر للحيتان والدلافين التي تعيش اليوم، وأحد أقدم حفريات الحيتان مائية المعيشة في إفريقيا، ويبلغ طوله نحو 2.5 متر ووزنه حوالي 187 كجم، وسمي الحوت "توت سيتس" على شرف الملك "توت عنخ آمون" لإبراز الهوية المصرية.

وأضاف: “حوت توت سيتس كان يعيش على البر ونظرًا للاحتباس الحراري وعدم تكيفه وحصوله على الغذاء الكافي، اتجه للبحر، ويتنفس بطريقة طبيعية تحت المياه، إذ إنه يستطيع الغوص تحت المياه حوالي 22 دقيقة بحد أقصى، ليطفو عاليًا ويسحب الأكسجين مرة أخرى ويعود للغوص مرة جديدة”.

وتابع: "الحيتان تعد من الثدييات مثلها مثل الإنسان فهى تلد وترضع ولها مشيمة، توصل غذاءها لأجنتها عن طريقتها"، موضحًا أن الحيتان تستطيع أن تعيش على البر ولكنها استطاعت التكيف بحرًا، مؤكدًا أن الحيتان لا تعد من الأسماك ولكنها من الثدييات".