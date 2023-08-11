أمس الخميس.. مرعى البريمو الأول فى الإيرادات و"بيت الروبى" يعزز صدارته التاريخية

تصدر فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدي الإيرادات، ليلة أمس الخميس، وذلك بتحقيقه إيرادًا وصل إلى 783,153 الف جنيه، ليحتل المركز الأول في صراعه على الإيرادات.

تدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي حول شاب يدعي «مرعي» الذي يجسده محمد هنيدي ويعمل في تجارة البطيخ، وخلال عمله يواجه العديد من المواقف الكوميدية.

ويضم فيلم مرعي البريمو مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان، أحمد بدير، إضافة إلى الفنان لطفي لبيب، وهو فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

فيما حقق فيلم "بيت الروبي" للفنان كريم عبدالعزيز، إيرادات بشباك التذاكر أمس الخميس 528,621 ألف جنيه، ليتصاعد بشكل أقوى وخاصة مع حلوله في المركز الأول بشباك التذاكر المصري على مر التاريخ بعدما وصل لـ120 مليون جنيه.

والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي.