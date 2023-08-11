الأهلي والحزم يقصان شريط انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن السعودي

يقص فريق أهلي جدة، شريط انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن السعودي، عندما يستضيف نظيره الحزم – الصاعد حديثًا للدوري – في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب (الأمير عبدالله الفيصل)، في إطار الجولة الأولى من المسابقة.

ويترقب العالم نسخة فريدة ومميزة من الدوري السعودي، بعد «الميركاتو» الرائع والتاريخي للأندية السعودية، خاصة الأربعة الكبار، الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، والتي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة.

وشهد الدوري السعودي، انضمام العديد من اللاعبين العالميين المميزين لصفوف الأندية السعودي، خلال الصيف الحالي، وعلى رأسهم الثنائي كريم بنزيمة، ونجولو كانتي، لاعبا اتحاد جدة، والبرازيلي مالكوم، والبرتغالي روبين نيفيز، لاعبا الهلال، والسنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، والإنجليزي جوردان هندرسون، لاعب الاتفاق.

وسيحظى الدوري هذا الموسم، باهتمام إعلامي دولي كبير، بعد إعلان رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن إتمامها صفقات مع شبكات عالمية ودولية، من أجل بث منافسات الدوري عبر أكثر من 130 إقليما.

وتتضمن الاتفاقيات صفقة تاريخية مع DAZN في مناطق متعددة (النمسا وبلجيكا وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة) بالإضافة إلى كانال بلس (فرنسا) وSport TV (البرتغال) وLa 7 (إيطاليا) وMarca.com (إسبانيا) وCosmote (اليونان)، إلى جانب العديد من الشبكات أخرى.

مواجهة الأهلي والحزم

ويفتتح الأهلي، الموسم الجديد لدوري روشن، بمشاركة مرتقبة، للصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم الجزائري رياض محرز، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي إدوارد ميندي، والفرنسي آلان سانت ماكسيمين، بينما قد يغيب الإيفواري فرانك كيسي، المنضم حديثًا من برشلونة الإسباني، بسبب عدم الجاهزية.

كما ستكون المباراة الأولى لعدد من اللاعبين المحليين الذين دعم بهم الأهلي صفوفه، وهم عبد الله عطيف، سميحان النابت، فهد الرشيدي وبسام الحريجي.

وستكون مواجهة الحزم، هي الأولى للمدرب الألماني ماتياس ياسيله، المدير الفني الجديد لأهلي جدة، والذي تم التعاقد معه لمدة ثلاث مواسم.

وعلى جانب آخر، يطمح الحزم لتحقيق انطلاقة جيدة، بعد صعود من دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي).

وسيخوض، الحزم مباراة اليوم بمدربه الذي صعد معه من دوري يلو، وهو البرتغالي فيليب جوفيا، كما أجرى الفريق بعض التدعيمات سواء من الأجانب والمحليين، حيث تعاقد النادي مع البرازيلي فينيسيوس جويز والبرتغالي أنتوني تويز، والجناح فايز سليماني من جزر القمر.