معاون جهاز 15 مايو: مشروع "زهور" يوفر سكنا بديلا للمتضررين من سيول 2020

قال المهندس أحمد إمام، معاون رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن مشروع زهور مدينة 15 مايو من المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية لتوفير سكن بديل للمتضررين من حادث السيول الذي حدث في عام 2020.

وأوضح "إمام"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أنه جرى إنشاء 833 حظيرة لتربية المواشي، و3 مناطق مستقبلية على مساحة 15 فدان لإمكانية مصانع تدوير مخلفات لمساعدة أهالي المنطقة في استكمال أعمالهم، بالإضافة إلى منطقة مخازن على مساحة 6 آلاف متر مسطح.

- مجتمع عمراني متكامل يتناسب مع طبيعة عمل المتضررين

وأضاف معاون رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن المشروع مجتمع عمراني متكامل يتناسب مع طبيعة عمل المتضررين من الحادث، لافتًا إلى أن به 42 عمارة وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترا مسطحا بـ3 غرف وصالة ومطبخ وحمام وكاملة المرافق والفرش.

وتابع، لدينا منطقة خدمات مساحتها 7200 متر مسطح مقام عليها جميع الخدمات الصحية والتعليمية ممثلة في مدرسة تعليم أساسي مساحتها 4 آلاف متر مسطح ومركز طبي مساحته 1000 متر مسطح، بالإضافة إلى سوق تجاري سعته 8 محال لتوفير الأنشطة التجارية على مساحة 1700 متر، مع وجود حضانة لخدمة الأهالي على مساحة 500 متر مسطح.