في صومها.. تعرف على أقدم كنائس السيدة العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بفترة صوم السيدة العذراء مريم، التي تستمر حتى 21 أغسطس، مستغرقة 14 يومًا مُتصلة.

وطرح البابا الراحل شنودة الثالث، نشرة تعريفية، عن أقدم الكنائس باسم القديسة مريم وذلك في كتابه الذي يحمل شعار "السيدة العذراء مريم"، وقال إن أقدم كنيسة بنيت على اسم العذراء في العصر الرسولي هي كنيسة فيلبي (21 بؤونة).

وأقدم كنيسة بنيت على اسمها في مصر، كانت في عهد البابا ثاؤنا البطريرك 16 (سنة274 م)، ومن أشهر كنائسها، كنيسة دير المحرق التي دشنت في عهد البابا ثاؤفيلس (23) في بداية القرن الخامس (6 هاتور).

وكذلك الكنائس التي بنيت في الأماكن التي زارتها في مصر، وبهذه المناسبة توجد للاقباط كنيستان في أوروبا باسم "عذراء الزيتون". إحداهما في فرنسا والثانية في فينا.

كما قال إنه لا توجد امرأة تنبأ عنها الأنبياء واهتم بها الكتاب، مثل مريم العذراء.. رموز عديدة عنها في العهد القديم. وكذلك سيرتها وتسبحتها والمعجزات: في العهد الجديد. وما أكثر التمجيدات والتأملات، التي وردت عن العذراء في كتب الآباء.. وما أمجد الألقاب، التي تلقبها بها الكنيسة مستوحاة من روح الكتاب...

إنها أمنا كلنا، وسيدتنا كلنا، وفخر جنسنا، الملكة القائمة عن يمين الملك، العذراء الدائمة البتولية، الطاهرة، المملوءة نعمة، القديسة مريم، الأم القادرة المعينة الرحيمة، أم النور، أم الرحمة والخلاص، الكرمة الحقانية.