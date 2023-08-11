بهاء سلطان يبدأ حفله بالعلمين الجديدة بـ"تعالى والواد قلبه بيوجعه"

بدأ النجم بهاء سلطان قبل قليل حفله الغنائي بمسرح العلمين أرينا ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد انتهاء فقرة النجمة كارول سماحة التي حققت نجاحا كبيرا.

وتفاعل الجمهور مع النجم بهاء سلطان بمجرد صعوده على مسرح الحفل وتحيته للجمهور وبدأ الحفل من خلال أغانيه الشهيرة «تعالى والواد قلبه بيوجعه» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد لمشاركته الحفل الجديد.

وأشعلت النجمة كارول سماحة، حفلها الغنائي الضخم المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بحضور جماهيري بالآلاف، حيث امتلأت جنبات مسرح العلمين أرينا بعد انتهاء حجز التذاكر بالكامل قبل الحفل بأيام.

وحرصت “كارول”، على تقديم عدد من الأغنيات التي اشتهرت بها في مصر وحققت بها نجاحات كبيرة، وقدمت أغنيات “حبيت دلوقت ويا شباب يا بنات” وهي الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وحرصت على مشاركتها للجمهور في الغناء.