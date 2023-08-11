الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش البيلاروسى يحبط محاولات تسلل لمواقع عسكرية

الجيش البيلاروسى
الجيش البيلاروسى

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن قواتها أحبطت خلال الأسبوعين الماضيين عددا من محاولات التسلل لمناطق ومرافق عسكرية يمنع دخولها إلا لمن يحق لهم ذلك.

وأوضحت الوزارة -فى بيان صحفى عبر تطبيق (تليجرام) حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أنه تم تسليم عدد من الموقوفين للأجهزة الأمنية المختصة، كما تم احتجاز مشغل طائرة مُسيرة حاول إطلاقها فوق موقع إحدى الوحدات العسكرية.


وبحسب الوزارة، فقد ساهمت وسائل الحرب الإلكترونية فى منع عدة محاولات لتحليق طائرات مُسيرة فوق مواقع عسكرية مغلقة.

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