الموسيقار عمر خيرت لضيوف مهرجان العلمين الجديدة: نورتوا مصر

حرص الموسيقار العالمي عمر خيرت، على الترحيب بضيوفه من الجمهور والمسئولين وضيوف مصر من الوزراء والمسئولين العرب خلال حفله المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال الموسيقار الكبير خلال حفله: “أحب أرحب بمعالي الوزراء الموجودين وبشكرهم على قدومهم الحقيقة دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعاوز أرحب كمان بوزير التجارة السعودي الدكتور أمجد القصبي ونائب وزير الثقافة الأستاذ حامد فايز نورتوا مصر وأهلا بيكم”.

قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت، فاصلا من الإبهار بحفله الموسيقي الضخم المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين بحضور الآلاف من جمهوره، حيث امتلأت جنبات مسرح العلمين بالجمهور بعد نفاد كافة تذاكر الحفل خلال الأيام الماضية.

و«سلطن» خيرت جمهوره بعدد من المقطوعات الموسيقية المميزة حتى جاء دور مقطوعة «العرافة والعطور الساحرة» التي خطفت قلوب الجمهور بشكل كبير حين قدمه عمر خيرت وفرقته الموسيقية الضخمة وسط تفاعل كبير من الجمهور.