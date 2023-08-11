وزير التجارة والصناعة يعتمد تعيين 7 أعضاء جدد بالغرفة التجارية بالإسماعيلية

اعتمد وزير التجارة والصناعة، قائمة تعيين 7 أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وذلك استكمالا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بإجمالي 16 مرشحًا، للدورة الجديدة 2023-2027، طبقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023، الصادر في 7 أبريل 2023.

وتتضمن القائمة أكرم حسين حسن الشافعي، أسامة العدوي، أمل محمود، محمد محمود محمد عبد المحسن، كمال حمودة، أحمد السيد موسى، محمد فائق عفيفي.

وكانت قد اعتمد وزير التجارة والصناعة نتيجة انتخابات 7 أعضاء آخرين جاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديدة 2023-2027، وتتضمن كلا من جلال محمد الطاهر، علي العدوي، صابر همام، أحمد سامي سليم، حاتم العدوي، وائل عبد العزيز، سعيد شعيب.

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في 19 أبريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشحا، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفة التجارية للدورة الجديدة 2023-2027، طبقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023، الصادر في 7 أبريل 2023.

ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بأولى جلسات انعقاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة فيما بينهما لإعلان رئيس الغرفة الجديد للدورة 2023-2027.

جدير بالذكر أن عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، 3595 فردًا و359 شركة، ولجنة فرعية بإجمالي 4020 فردًا، 371 شركة بإجمالي عدد أصوات 7615 فردًا، و730 شركة، بإجمالي 8345 صوتًا.