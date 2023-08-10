وكيل "تموين الشرقية": نسبة توريد القمح تخطت المستهدف لتبلغ 103%

قالت المهندسة فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن نسبة توريد القمح بمحافظة الشرقية تخطت المستهدف ليصل إلى 570 ألف طن و500 طن، وهذه الكمية تبلغ نسبتها 103%.

إنتاج مصر من القمح

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية، خلال لقائها ببرنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه من ضوابط توريد القمح تحديد معدل يصل إلى 1.5 طن لكل فدان، مع تجهيز 58 موقعا لاستلام القمح على مستوى مراكز المحافظة، إضافة إلى ضرورة توفير 11 صومعة تصل سعة بعضها إلى 90 ألف طن.

مساعي الدولة

وتابعت: "الدولة المصرية تسير على قدم وساق لتوفير كافة احتياجات الفلاح المصري من أجل تشجيعه على الزراعة، حيث تهدف الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية".