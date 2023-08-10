الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"آخر النهار" يستعرض فيديوهات حديث السوشيال ميديا هذا الأسبوع

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا

كشفت مايا البيضا، أستاذ مساعد بكلية الإعلام، عن أبرز ما جاء في السوشيال ميديا هذا الأسبوع، وكانت واقعة المندوب الشرعي الذي قرر أن يبادر بسؤال العميلة ما إذا كانت الملابس التي سوف يقوم بتوصيلها لها سوف ترتديها في المنزل أم في الخارج من أولى القضايا التي أثارت غضب رواد السوشيال ميديا.

حديث السوشيال ميديا

وأكدت الدكتور مايا البيضا، خلال لقائها ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن فيلم باربي أصبح حديث السوشيال ميديا بصورة كبيرة، وحقق هذا الفيلم أرباحا بقيمة مليار دولار، وأزمة الدول العربية الآن متمثلة في رفض بعض الدول عرض الفيلم وموافقة البعض الآخر.

السعادة قرار 

وتابعت: "فيديو العروسة الفرفوشة نال إعجاب رواد السوشيال ميديا وهذا دليل أن السعادة ملك الشخص ذاته، حيث قامت هذه العروسة بالغناء صحبة رفقاتها بعدما انقطع التيار الكهربائي في القاعة المخصصة لحفل زفافها لبضع دقائق".

مايا بيضا استاذ مساعد بكلية الإعلام السوشيال ميديا اخر النهار النهار

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