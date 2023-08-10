ما هي أسباب ركود التجارة العالمية بالنصف الأول في 2023؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على التجارة العالمية وسقوطها في ركود خلال النصف الأول من عام 2023، مشيرة إلى أن أظهرت جميع الدول المصدرة الرئيسية انخفاضًا حادًا على أساس سنوي في الشحنات خلال شهري يونيو ويوليو بقيادة كوريا الجنوبية والهند، التي تتراجع بنسبة 16٪ خلال شهري يوليو ويونيو على التوالي.

وحسب الصحيفة فقد سجلت الصين وتايوان انخفاضًا سنويًا بنسبة 9.2٪ و10.4٪ في يوليو.

علاوة على ذلك، انخفضت صادرات سنغافورة في يوليو بنسبة 19.3٪ على أساس سنوي، بينما انخفضت صادرات فيتنام بنسبة 15٪.

كما جذب انسحاب الصين في يوليو انتباه وسائل الإعلام الرئيسية بسبب الأجواء السياسية المتوترة المحيطة بتجارتها، لكن البيانات الصينية غير ملحوظة.

كما يظهر الرسم البياني أعلاه، كان أداء الصادرات الصينية متماشيًا مع بقية دول شرق آسيا وجنوب آسيا.

وأبرز أماكن "إعادة التدعيم" - الدول التي من المفترض أنها تقدم بديلاً لآلات التصدير الهائلة في الصين سقطت حتى أبعد من الصين نفسها.

حيث حدث الانكماش في الصادرات في جميع الأسواق الرئيسية. تنشر الصين بيانات تصدير مفصلة في وقت أبكر من معظم البلدان، وهذه تظهر انخفاضًا في جميع الوجهات الرئيسية.

وفقًا للبيانات الأمريكية لشهر يونيو، وهو أحدث شهر متاح، انخفض إجمالي الواردات الأمريكية بنسبة 9.9٪ على أساس سنوي.

ويتماشى الانخفاض في صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تمامًا مع الانكماش الإجمالي للصادرات الأمريكية.

ويرجع جزء من ركود الصادرات العالمية إلى انخفاض الأسعار، بعد انفجار التضخم في 2021-2022، الذي بلغ ذروته عند ارتفاع 19٪على أساس سنوي في أسعار الصادرات في مايو 2021، تراجعت أسعار الصادرات العالمية إلى الانكماش خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبشكل عام أظهرت أسعار التصدير انخفاضًا بنسبة 5٪ اعتبارًا من مايو، وفقًا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي.

وكانت الإلكترونيات الاستهلاكية، التي ازدهرت خلال عمليات إغلاق Covid، واحدة من أكثر القطاعات تضرراً.

وتحول النقص في أشباه الموصلات في 2021-2022 إلى تخمة عالمية، مع خصم كبير في أسعار رقائق الكمبيوتر.