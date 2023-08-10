برلمانية: قبائل سيناء ستظل داعمًة للدولة فى معركتها لدحر الإرهاب

كشفت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، عن جهود الدولة في دعم عملية التنمية في سيناء.

وقالت السواركة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس: "باسمي وباسم أبناء شمال سيناء جميعاً نقدم تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي وللقوات المسلحة والشرطة الباسلة، التي قادت مرحلة دحر الإرهاب وتقود الآن، مرحلة التنمية علي أرض سيناء التي غابت عشرات السنين".

وأضاف أن القبائل منذ حرب الـ1967 وما قبلها، دائماً كانت داعمًة للقوات المسلحة ومحافظة عن كل حبة أرض من سيناء، مؤكدة أن دور القبائل مهم جداً في دحر أي عملة إرهابية علي أرض سيناء.

وأشارت إلى أن القبائل في حرب الـ1967، كان لها دور عظيم، حتى أن قادة الجيش وقتها، أطلقوا عليها الأقمار الصناعية علي الأرض.