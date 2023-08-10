الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى: الرئيس السيسى تعرض لأكثر من محاولة اغتيال

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، إن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد صعب، ولكن هذا لا يعني أننا سنصدق ما يتم بثه من شائعات من أبواق الإخوان.

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد": "عندنا أزمة ووضعنا يمكن يكون صعب، ولكن ماتبرناش من أهلنا وبلدنا، ولا هنقف قصاد جيشنا وهما كل اللي عايزينه وهدفهم الانتخابات الرئاسية".

وتابع: "الدستور الحالي يضمن للرئيس السيسي فترة انتخابية أخرى، ومش من حق حد يمنع الرئيس السيسي من الترشح مرة أخرى"، لافتًا إلى أن الاختلاف لا يمكن حدوثه على الوطن مرة أخرى بفعل ألاعيب الإخوان".

وواصل: "سندافع عن بلدنا حتى النهاية وأيا كان الثمن، ومحدش يتكلم كلمة واحدة على جيشنا العظيم، اللي حمى البلد والمتظاهرين ورفض تحويل البلد لحرب أهلية".

واستطرد بكري: "اصحى للمؤامرة والخيانة، حب الوطن لا يقبل المناصفة، جيش مصر العظيم اللي يمسه فلن يتسامح معه الشعب المصري، جيش مصر العظيم لا يُلام على مشروعات التنمية، والتاريخ لن ينسى ما تم من في مصر من إنجازات في عهد الرئيس السيسي".

وأكد بكري، أن الرئيس السيسي تعرض لمحاولات اغتيال أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن حظ الرئيس السيسي سيئ لما أحاط بالبلد من ظروف متوالية من كورونا وحرب روسيا وحرب مصر من الإرهاب، قائلا: "أنت ليك ملاحظات حقك ولكن مش معناه إننا نصبح سودان جديد، مصر تحتاج لتغيير وإصلاح في إطار المشروع الوطني للدولة، والحملة العاتية التي تريد النيل من معنويات الرئيس والشعب المصري والنخبة المصرية، إحنا عارفينكم وعارفين أفعالكم إيه".

مصطفى بكرى الرئيس السيسي اغتيال السيسي الإخوان انتخابات الرئاسة

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