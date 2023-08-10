بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بإيتاى البارود

تفقد صباح اليوم المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بداية الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بنكلا العنب بمركز إيتاي البارود بطاقة تصرف 7000 م3/يوم بتكنولوجيا “ASBR”.

أشار المهندس محمد سعيد نشأت رئيس الشركة إلى أن قطاع المرافق وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي، على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأن هذا القطاع يشغل ملايين المصريين الذين حرموا سواء من كوب ماء نظيف أو من صرف صحي آدمي طوال العقود الماضية فلذلك أولى الرئيس السيسي والحكومات التي توالت على البلاد خلال السنوات الماضية اهتمامًا كبيرًا بتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لدى أهالينا وخاصة في القرى والريف، وبالفعل ظهرت ثمار ذلك في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى في المناطق الريفية المحرومة.

كما أكد المهندس محمد نشأت أن محطة معالجة الصرف الصحي بنكلا العنب تبلغ مساحتها 9550 متر مربع ،بتكلفة 168 مليون جنيه وتخدم قرى نكلا العنب وتوابعها بمركز ايتاى البارود، وعدد المستفيدين منها يصل إلى 60 ألف نسمة، حيث أن طاقتها الاستيعابية 7000 م3/يوم، مشيراً إلى أنها تعمل بنظام ASBR، مشيراً إلى أن هذا المشروع يخدم ويحسن جودة مياه بحيرة المنزلة وذلك للحفاظ على هذه المجاري المائية من التلوث.

هذا وقد أشاد رئيس شركة الصرف الصحي بسرعة البدء في أعمال المشروع علمًا أن هذا المشروع يعتبر ضمن المشروعات الضخمة التي تشهدها البلاد لخدمة أبناء الوطن الحبيب مصر.

كما قدم المهندس محمد سعيد نشأت الشكر لجميع القائمين على المشروع، مشيداً بالعمل والنظام وكذلك اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية ومتابعة العمل في ظل هذه الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد.