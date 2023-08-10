يترقب أولياء الأمور نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024، بفارغ الصبر، لترتفع معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024.

جاء ذلك بعد تفعيل قطاع المعاهد الأزهرية والأزهر الشريف، لـ رابط التقديم الإلكتروني في كافة المعاهد الأزهرية سواء المعاهد (العادية أو النموذجية أو الخاصة) للعام الدراسي المقبل “2023-2024”، لمعرفة نتيجة التقديم، للتوجه لتقديم الأوراق الرسمية الخاصة لإلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري خلال العام الدراسي المقبل.

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

وفتح قطاع المعاهد الأزهرية، باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية اعتبارًا من الأحد الموافق 25/6/2023، حيث أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية أن آخر موعد للتقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023.

وأعلن الموقع الإلكتروني شروط التقديم الخاصة بالسن حيث يمكن التقديم في kg1 من سن 3 إلى 4 سنوات ومرحلة kg2 من سن 4 إلى 5 سنوات وفي مرحلة الصف الأول الابتدائي من سن 6 إلى 9 سنوات.

وينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر نتيجة التنسيق، حيث يتسنى لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024، من خلال الدخول بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع التنسيق (من هنا)، والانتظار لحين إعلان قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة التنسيق، والدخول إلى الموقع مرة أخرى وإجراء الأمور الآتية للتقديم:

قواعد تنسيق التقديم للصف الأول الابتدائي الازهري 2023-2024

- قراءة ضوابط وإجراءات القبول للصف الأول الابتدائي.

- تقديم شهادة ميلاد حديثة لـ الطالب وإحضار صورتين منها.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، وتقدم صورة من شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب.

- تقديم 8 صور مقاس 4x6 للطالب ولا بد أن تكون حديثة.

- تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، أو وصل كهرباء أو مياه حديث، باسم الأب أو الجد للأب.

- تقديم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل المتقدم، وتكون مرفقة بملف التقديم.

- تقديم الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وإحضار صورة منها.

- يجب بلوغ الطفل 6 سنوات كحد أدنى، و9 سنوات كحد أقصى.

- في حالة الأطفال أقل من ست سنوات حتى 6 أشهر، فيتم قبولهم في حال توفر مقاعد شاغرة بالمدرسة.

- يجب أن يكون محل إقامة الطالب في نفس منطقة المعهد الأزهري المتقدم إليه.

ويتاح لولي الأمر طباعة استمارة القبول عقب ذلك والاتجاه إلى المدرسة، وذلك من أجل تقديمها مع جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.