النيابة العامة تنشر وصايا العدل فى الإنجيل

نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك الحلقة الثالثة من ضمن حلقات ميثاق العدالة التي بدأت نشرها منذ أيام على صفحاتها الرسمية والتي تضمنت تعريف العدالة ووصايا العدل في الإنجيل:

ونصت رسالة النيابة العامة في المنشور على “فيسبوك” أنه:

إلى العدل يرجع القضاء وعلى أثره كل مستقيمي القلوب (سفر المزامير ٩٤: ١٥)

يكون صنع العدل سلامًا وعمل العدل سكوناً وطمأنينة إلى الأبد (سفر إشعياء ۱۷:۳۲)

لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء للصغير كالكبير تسمعون لا تهابوا وجه إنسان لأن القضاء لِلهِ (سفر التثنية (١٧:١)

يذكر أن النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام أحدث تطورًا هائلاً في الناحية الإنشائية أو الفنية بمقار النيابة العامة فضلًا عن إطلاق أول استراتيجية وطنية للتحول الرقمي للنيابة العامة.

وعددت النيابة العامة من وسائل التواصل مع المواطنين والمبلغين من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التواصل المباشر، فضلًا عن التصدي للعديد من جرائم التعدي على مبادئ الأسرة المصرية.

ونادت النيابة العامة في أكثر من موضوع المشرع المصري لضرورة الانتباه وسد بعض الثغرات التشريعية أو تغليظ بعد العقوبات لتحقيق الردع العام.