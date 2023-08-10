محافظ سوهاج يناقش آخر المستجدات الخاصة بمحور "دار السلام / أبوتشت"

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بمحور "دار السلام/ أبوتشت"، والعمل على تذليل أي معوقات، بحضور اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، وممثلي إدارة المساحة، والكهرباء، والزراعة، والأوقاف، والري.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية مشروع محور "دار السلام أبو تشت"، الذي يمثل شريانا جديد للتنمية، وإضافة مهمة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة، بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم الأهالي، موجهًا بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المحور، وتلافي أي معوقات.

الجدير بالذكر أن محور "دار السلام/ أبوتشت"، يبلغ طوله 28 كم، حيث تقع مساحة 12,5 كم منه بمركز دار السلام بسوهاج، و15,5 كيلومتر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا، والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بسوهاج.