الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يناقش آخر المستجدات الخاصة بمحور "دار السلام / أبوتشت"

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بمحور "دار السلام/ أبوتشت"، والعمل على تذليل أي معوقات، بحضور اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، وممثلي إدارة المساحة، والكهرباء، والزراعة، والأوقاف، والري.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية مشروع محور "دار السلام أبو تشت"، الذي يمثل شريانا جديد للتنمية، وإضافة مهمة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة، بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم الأهالي، موجهًا بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المحور، وتلافي أي معوقات.

الجدير بالذكر أن محور "دار السلام/ أبوتشت"، يبلغ طوله 28 كم، حيث تقع مساحة 12,5 كم منه بمركز دار السلام بسوهاج، و15,5 كيلومتر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا، والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بسوهاج.

أبو تشت اجتماعا اجتماع اهم اهمية اجتما أخر المستجدات

الأكثر قراءة

ما خشيت منه مصر حدث فى إيطاليا.. مأساة فى حفل ترافيس سكوت الأخير

إصابة 60 شخصًا.. جدل كبير بعد حفل "ترافيس سكوت" فى روما

تشييع جنازة شهداء لقمة العيش بالفيوم

رسميًا.. تعديل موعد نهائى البطولة العربية للأندية بين الهلال والنصر

النيابة العامة تنشر وصايا العدل فى الإنجيل

الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي علوم 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟