إنجلترا تدرس قواعد أكثر صرامة بشأن الاستثمار في الصين

تدرس الحكومة البريطانية، تشديد القواعد الخاصة بالاستثمار في الصين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عن إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من تدفق الدولارات والخبرات إلى التقنيات الحساسة في البلاد.

وقد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي يوم الأربعاء يأذن لوزير الخزانة الأمريكي بحظر أو تقييد الاستثمارات الأمريكية في الكيانات الصينية في ثلاثة قطاعات، أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، تقنيات المعلومات الكمومية، وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقالت الحكومة الأمريكية إن الإجراءات مصممة لمعالجة مخاطر الأمن القومي. وقالت الصين يوم الخميس إنها تشعر بقلق بالغ إزاء هذه الخطوة، وفق ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية.

ويدرس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتباع خطى بايدن وتقييد الاستثمار الخارجي في الصين، وتناقش الأمر مع الشركات، وفقًا لتقرير نشر في فاينانشيال تايمز.

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية يوم الخميس إن الأمر التنفيذي أعطى وضوحًا مهمًا بشأن نهج الولايات المتحدة: "ستنظر المملكة المتحدة في هذه الإجراءات الجديدة عن كثب بينما نواصل تقييم مخاطر الأمن القومي المحتملة المرتبطة ببعض الاستثمارات".

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستدقق في قرار الولايات المتحدة عن كثب وبدأت بالفعل في مراجعة نهجها في الاستثمار الأجنبي الخارجي.

وفي مارس، قالت أورسولا فون دير لاين في خطاب لها إن المفوضية الأوروبية بحاجة إلى مراجعة اتفاقياتها الاستثمارية مع الصين في ضوء "اندماجها الواضح لقطاعيها العسكري والتجاري".

وتأتي الإجراءات الأمريكية في وقت يتسم بالتوتر المتزايد للسياسة الاقتصادية والدفاعية بين حلفائها والصين.

في حين أن إدارة بايدن لديها بالفعل سلطات لفحص الاستثمار الداخلي من خلال لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (CFIUS) ، إلا أنها لا تتمتع بنفس الإشراف على الاستثمارات الخارجية من قبل الشركات والمواطنين في الولايات المتحدة.

وقالت كيمبرلي دونوفان ، مديرة مركز الأبحاث في أتلانتيك كاونسل والمسؤول الأمريكي الكبير السابق في مجال الجرائم المالية: "إن الهدف من برنامج فحص الاستثمار الخارجي هو سد هذه الفجوة في التفاهم".

وقالت إن القواعد الجديدة ستحد أيضًا من نقل الملكية الفكرية إلى الصين جنبًا إلى جنب مع صفقات الاستثمار، مضيفة أن الحكومة الأمريكية ستحتاج إلى موارد إضافية لإدارة التقارير والاستفسارات الإضافية من الشركات.

وتأتي خطوة بايدن، التي قوبلت برد فعل خافت في سوق الأسهم، وسط توترات بشأن حالة الاقتصاد الصيني ، بعد أن أظهرت أرقام رسمية هذا الأسبوع أنها انزلقت في الانكماش للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. انخفضت الأسعار بنسبة 0.3٪ على أساس سنوي في يوليو، بينما انخفضت واردات وصادرات البلاد أكثر من المتوقع.