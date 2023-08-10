المطران جان ماري شامي يترأس صلاة البراكليسي الصغير للعذراء بالظاهر

ترأس مساء أمس، المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب، صلاة البراكليسي الصغير لوالدة الإله الفائقة القداسة، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالظاهر.

شارك في الصلاة المطران جورج بكر، النائب البطريركي العام السابق بمصر والسودان، والأرشمندريت بيو فرح، راعي الكاتدرائية، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان، وكهنة كنائس القاهرة، بالإضافة إلى الجوقات المجتمعة بالقاهرة.

وألقى المطران عظة الصلاة بعنوان "مريم انطلقت إلى الخدمة بنعمة الروح القدس". وفي الختام، قام الشباب، الذي شاركوا في الأيام العالمية للشبيبة، بالبرتغال، بتلاوة الترنيمة الأساسية للمؤتمر، باللغة العربية "نسمع صوتنا لكل الأرض".