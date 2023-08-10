«بيطري الإسماعيلية» يستعرض جهوده للحفاظ على الثروة الحيوانية

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، على مدار شهر يونيو الماضي، جهودها وحملاتها المكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.



وأوضح الدكتور حامد موسي الأقنص، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد رأس ماشية 1571 ، ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد ١٤٩١٥٠٢ طائر.

وفيما يخص التفتيش على اللحوم، تم ضبط 12.200 كجم دواجن بمحاضر لحوم صالحة، كما تم ضبط 5.5 كجم لحوم غير صالحة، كما تم ضبط 26 كجم دواجن، بمحاضر سحب عينات.

وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود 1571، وحالة سلخ الجلود درجة أولى.

وفي مجال الوقاية، تم تحصين عدد 3338 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، تم تحصين عدد 22924 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، تم تحصين عدد 13821 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتم تحصين 11007 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، وتم تحصين 8931 رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، كما تم تحصين عدد 26000 طائر ضد مرض طاعون إنفلونزا الطيور، أيضًا تم تحصين عدد 7626 ضد طاعون المجترات الصغيرة.

وفي مجال متابعة المزارع والأسواق، تم المرور على عدد 10 حظيرة ماشية، كما تم معاينة مزرعة

ماشية لاستخراج ترخيص تشغيل لها.

وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، تم المرور على عدد 12 مزرعة دواجن. وبلغت عدد المزارع التي تم سحب عينات ماقبل البيع منها 8 مزرعة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم اختبار 303 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، و3 ماعز.

وتم تحصين 1400 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، وترخيص 50 من كلاب الشوارع، طبقًا لمعايير الرفق بالحيوان.

و في مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، تم علاج عدد 8321 حالة باطنة، 31 حالة جراحية، 666 حالة جلدية، 37 حالة بروتوزوا الدم، 1107 حالة طفيليات داخلية.

فيما يخص العيادة البيطرية للحيوانات الأليفة، تم علاج 11 حالة باطنة، 87 حالة طفيليات داخلية،76 حالة جلدية، كما تم عمل سونار لعدد 68 حالات وتم علاج 65 حالة تحصينات.

وفي مجال التناسليات، تم تشخيص وفحص حمل 30 حالة، وعلاج 16 حالات أمراض عقم، كما تم علاج 4 حالة أمراض الضرع، وتم علاج حالتي أمراض ولادة ومضاعفاتها، وبلغت عدد حالات السونار 1501، وعدد حالات المسح التناسلي 86 حالة، وإجمالي عدد الولادات 25 رأس ماشية.

وفي مجال التلقيح الصناعي كان إجمالي عدد التلقيحات 202 من الأبقار، و126 من إجمالي التلقيحات للجاموس.

وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد 50 ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وفي مجال الترقيم والتسجيل البيطري، تم ترقيم عدد 809 من الأبقار والجاموس و904 من الأغنام والماعز.

كما تم تسجيل 1713 رأس ماشية وتسجيل 13 حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل 208 حيوانات أليفة، واستخراج 2642 بطاقة بدل فاقد، واستخراج 1713 بطاقة تعريفية.

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على عدد 624 حيوان، وإجمالي التعويضات المنصرفة عدد 7 حالات مرفوعة للصندوق.

وفيما يخص التفتيش على العيادات ومعارض الأدوية، تم المرور على 11 عيادة بيطرية.

وفيما يخص إدارة التدريب، تم تدريب 27 من الأطباء، و20 من الإداريين خلال 3 دورات تدريبية.