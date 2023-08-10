فعاليات برنامج "جرعة وعي لدوا صح" بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية

نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات برنامج "جرعة وعي لدوا صح" داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، وذلك بعد إطلاق البرنامج مطلع أغسطس الجارى.

وقالت إن البرنامج يهدف إلى تعزيز الثقافة الدوائية لدى كافة المترددين على منافذ الدواء والصيدليات بالمنشآت الصحية، وذلك من خلال التثقيف الدوائى لجميع الفئات والمراحل العمرية لكبار السن والشباب وأولياء الأمور للأطفال، وذلك قبل صرف أى جرعات من الدواء أو العقاقير الطبية.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى التعريف بأهمية تناول الدواء في مواعيده المقررة وكيفية الالتزام بها، لافته إلى أن برنامج "جرعة وعى لدوا صح" يستهدف جميع المرضى المترددين على منافذ الدواء والصيدليات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وبخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والذين قد يعانون من أكثر من مرض مثال الضغط والسُكرى لتثقيفهم حول تعأرض أو تداخل الدواء، إضافة إلى توعيتهم بالأنماط الصحية السليمة لكيفية التعايش مع المرض والوقاية أو التقليل من الإصابة بمضاعفاته.

وقالت إن جلسات التثقيف الدوائى بالبرنامج مصممة بالشكل الذى يراعى خصوصية وحقوق المريض والطريقة التى تضمن الوصول لأى استفسار لديه بإرتياحية.

يأتى البرنامج فى إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على مد جسور التواصل مع كافة منتفعى التأمين الصحى الشامل وضمان أمان وفاعلية الدواء باعتباره ركن أصيل من أركان الرعاية الصحية، وبما ينعكس إيجابًا على صحة المرضى، مؤكدًا أن المريض المصرى يستحق أفضل اهتمام ومعاملة ورعاية صحية.

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