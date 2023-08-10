الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تبحث مع وفد إندونيسي التعاون المشترك

الدكتورة نهلة الصعيدي
الدكتورة نهلة الصعيدي

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وفدًا إندونيسيا رفيع المستوى برئاسة الدكتور حامد فهمي زركشي رئيس جامعة دار السلام كونتور بإندونيسيا، بمقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك في مجال تطوير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لطلاب جامعة دار السلام والمعاهد المعادلة بدولة إندونيسيا، كما بحث الطرفان عقد بروتوكول تعاون؛ لوضع آلية تدريس منهجية لتعليم اللغة العربية وشرح سلسلة "التحفة الأزهرية" بالجامعات والمعاهد المختلفة بإندونيسيا.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي على أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين يركز على إعداد الطلاب الوافدين وتمكينهم من مهارات اللغة العربية "استماعًا وتحدثًا وقراءة وكتابة" وتأهيلهم لمتابعة دراستهم بكليات جامعة الأزهر؛ لأن هذه هي الخطوة الأولى لهم في سبيل تحصيلهم علوم الشريعة التي قصدوا من أجلها الأزهر، مشيرة أن الطلاب الإندونيسيين يبدون استعدادًا جيدا في تعليم اللغة العربية بالإضافة إلى التزامهم الدراسي الذي يعد نموذجاً يحتذى به لطلاب العلم.

من جانبه أعرب الدكتور الدكتور حامد فهمي زركشي رئيس جامعة دار السلام كونتور بإندونيسيا، عن شكره للجهود التي يقدمها الأزهر الشريف للطلاب الإندونيسيين ورعايته العلمية لهم، مضيفًا أن الأزهر الشريف يعد المدرسة العلمية صاحبة الفضل الأكبر في نشر علوم العربية وعلوم الشريعة في العالم أجمع.

الأزهر الوافدين الطلاب الوافدين إندونيسيا جامعة دار السلام

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