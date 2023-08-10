كنيسة العذراء بالشرابية تطلق دورة مشورة مكثفة للمقبلين على الزواج

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم بالشرابية، تحت رعاية الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، عن انطلاق دورة مشورة مكثفة، تكون بنظام الحضور فقط، يوم 7 سبتمبر المقبل وعلى مدار 3 أيام متصلة، تركز الدورة على دراسة الموضوعات التي تخص المشورة المسيحية للمقبلين على الزواج.

وتنتهي الدورة باجتياز اختبار لمنح الشباب المشاركين شهادة اجتياز الدورة، والتي تعد شرطاً أساسياً لإتمام مراسم الزواج الكنسي.

وتقدم دورات المشورة للمقبلين على الزواج مناقشة لعدة موضوعات منأهمها تقييم الاختيار وفن التواصل بين الخطيبين وأعمدة الزواج المسيحي ودور الأهل في حياة الخطيبين وأسباب فك الخطوبة والفحوصات الطبية ماقبل الزواج والنضج النفسي ما قبل الزواج وسيكولوجية الرجل والمرأة وإدارة الغضب بالإضافة إلى صدمة ما بعد الزواج.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد طبقت دورات المشورة الأسرية منذ عام 2017؛ وذلك عقب إقرار المجمع المقدس للكنيسه القبطيه الأرثوذكسيه لتطبيقه شرطا أساسيا والتي لجاءت إليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من حالات الطلاق في المسيحية.

وتهدف كورسات المشورة الأسرية إلى تقديم المفهوم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة والزواج والتدريب علي مواجهه مشاكل الحياة وكيفية حلها وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه بالإضافة إلى الأعداد النفسي لمرحلة جديدة من جانب المسؤوليات والأدوار.

وتواصل الكنائس الأرثوذكسية منح المقبلين على الزواج كورسات المشورة الأسرية.

وهي دورات تنظمها معاهد المشورة، من بينها معهد المشورة بالمعادي وتخضع لإشراف الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أو معهد المشورة بالدقي أو الكنائس المختلفة بالإيبارشيات للمخطوبين والمقبلين على الزواج من أجل تعريفهما بأسس الحياة المسيحية.

وهناك بعض الكنائس طرحت الدورات عن بعد عبر الإنترنت، عبر مواقع الكنائس والإيبارشيات وصفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التسهيل على الشباب لحضور دورات المشورة للمقبلين على الزواج.





