السجن المؤبد لعصابة تجارة مخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد والغرامة 500 ألف جنيه لأفراد تشكيل عصابي تخصص في تجارة في المواد المخدرة، بمينة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي، وبحضور سيف الوليد وكيل النائب العام.

وكانت المعلومات قد وردت لمكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تفيد معاودة أحد تجار المخدرات ويعاونه زوجته وزوجا ابنتيه عقب الإفراج عنه من السجن مؤخرا، في معاودة نشاطهم الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة واستغلال فترة الإجازة الصيفية في ترويج السموم.

تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمخدرات تبين من التحريات، أن المتهمين يعتزمون نقل كمية كبيرة من الأنواع المختلفة من المخدرات للساحل الشمالي من منطقة القليوبية بهدف ترويجها فى تلك المنطقة.

وبعد استئذان النيابة العامة، تم ضبط أفراد التشكيل وعددهم 6 أفراد، وتم ضبط كمية متنوعة من مخدر الأيس والحشيش والشادو وتذاكر الهيروين وأقراص الترامادول، بلغت القيمة المالية للمضبوطات من المخدرات بنحو 2 مليون جنيه.

وتبين أن المتهمين أطلقوا أسماء حركية على المخدرات هى "الساحر الشرير" و"مصيف سعيد"، كما تم ضبط سلاحين ناريين وسيارتين إحداهما مستأجرة والثانية مملوكة لزعيم التشكيل، ودراجتين ناريتين ومبالغ مالية قاربت 870 ألف جنيه.

تم ضبط المتهمين باستخدام قسم المساعدات الفنية وتصوير ورصد عملية الضبط كاملة، وأمرت النيابة بإحالتهم محبوسين للمحكمة التى رفضت دفاعهم ودفوعهم منوهة إلى أنها أخذتهم بأقصى قدر من الشدة نظرا لما تمثله تلك النوعية من الجرائم بالإخلال بأمن وسلامة المجتمع وصحة المواطنين.