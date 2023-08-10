إعلان القوائم النهائية للتنافس على مقعد نقيب الأطباء والأعضاء في القليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية، المقررة في 13 أكتوبر المقبل القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات علي مقعد نقيب أطباء القليوبية ومقعدين لعضوية مجلس النقابة أكثر من 15 سنة، ومقعدين لعضوية النقابة أقل من 15 سنة.

أوضح الدكتور أحمد أنور كمال رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة وأمين الصندوق أن عدد المرشحين النهائي بلغ 4 مرشحين لمقعد النقيب بعد تنازل أحد المرشحين، و9 مرشحين علي مقعدي العضوية أكثر من 15 سنة، و6 مرشحين علي مقعدي النقابة للعضوية لأقل من 15سنة

أشار رئيس لجنة الانتخابات بنقابة الأطباء بالقليوبية إن أسماء المرشحين بالقوائم النهائية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية كالتالي:

- المرشحون على مقعد نقيب القليوبية

- حمدي الجزار

- عبد اللطيف البلشي

-علاء جودة

- محمد غریب

- المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة

- أحمد العيوطي

- أحمد سعيد عثمان

- السيد عبد الستار

- رجب فتوح هريدى

- عماد تبع

-فوزى عبد الله

- محمد عجلان

- محمد کمال

-مصطفى العزب

- المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أقل من 15 سنة

-إبراهيم الغريب

- أسماء بيان

- أميرة الجمال

- فاتن سلامة

- هشام سعید محمد

- يسرى زكريا.