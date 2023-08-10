الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": فرنسا ومالي تتبادلان وقف تأشيرات دخول مواطنيها إلى البلدين

وزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية الفرنسية

أعلنت فرنسا ومالي وقف تأشيرات دخول مواطنيهما إلى البلدين، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها.

وفي وقتٍ سابق، نشرت الخارجية المالية، في بيانٍ نشرته على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أنها علمت على نحو مفاجئ، عبر وسائل الإعلام أن وزارة الخارجية الفرنسية صنَّفت مالي في المنطقة الحمراء على خلفية "توترات إقليمية قوية" مفترضة، لتتخذ الوزارة خطوة مماثلة لتعليق الوزارة، إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية لمالي في فرنسا حتى إشعار آخر.

يُشار إلى أن السفارة الفرنسية في باماكو، أوقفت إصدار التأشيرات وأغلقت مركز التأشيرات ومركز الاتصال "كاباجو".

السفارة الفرنسية السفارة الفرنسية في باماكو كاباجو القاهرة الإخبارية فرنسا مالي

الأكثر قراءة

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

أرقام قياسية.. "بيت الروبى" يحقق 120 مليون جنيه فى شباك التذاكر

"بإيشارب ووسادة".. سيدة تتخلص من طفلها بـ"طريقة بشعة" في الدقهلية

كلب يعقر 15 شخصًا فى الدقهلية

ضبط المتهم بقتل نجل عمه وإلقاء جثته فى الرياح التوفيقى بالقليوبية

تعيين داليا فياض عميدًا لطب أسنان جامعة قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟