"جمعة": نصف مليون شنطة سلع غذائية من الأوقاف والتضامن للأسر الأولى بالرعاية

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، وذلك لتوفير 511 ألف شنطة سلع غذائية بتكلفة (50.078.000) جنيه، منها (25.078.000) خمسة وعشرون مليونً وثمانية وسبعون ألف جنيه من وزارة الأوقاف من باب البر، و(25.000.000) خمسة وعشرون مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف الوزير أن وزارة التموين تقوم بتوفير الشنط لحساب وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ليتم توزيعها على المستحقين بالتعاون بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات، وسيتم الإعلان لاحقا عن بيان ومواعيد التوزيع بكل محافظة .