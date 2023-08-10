كولر: أنا مَن طالبت الخطيب بتأجيل السوبر الإفريقى

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إنه طلب من محمود الخطيب، رئيس النادي، مخاطبة "كاف" لتأجيل السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.

ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر نظيره الجزائري، خلال شهر سبتمبر المقبل، على لقب السوبر الإفريقي.

كولر تحدث مع الخطيب لتأجيل السوبر الإفريقى

وقال كولر، في تصريحات لصحيفة "nzz" السويسرية": "يجب عليّ أن أتخذ بعض القرارات في أوقات حاسمة، لذلك عندما قرر (كاف) إقامة السوبر الإفريقي خلال شهر أغسطس الجاري تحدثت مع محمود الخطيب".

وأضاف: "اللاعبون يعانون من ضغط كبير بسبب كثرة المباريات والمشاركات محليا وقاريا، سواء مع الأهلي أو منتخب مصر، وهو ما يستوجب علينا إراحتهم بعد موسم طويل وشاق".

وواصل كولر: "المباراة ستقام في وقت لاحق، حتى نستطيع الإعداد لها جيدا، والفوز بالألقاب يجعل العمل أكثر صعوبة بالنسبة لي، والمشجعون يطالبون باللقب التالي".

وأكمل: "هذا لن يمنحنا أي فرصة للحصول على راحة، وكلما حققنا نجاحًا أكبر لا أستطيع الخروج في الأماكن العامة، هناك دائمًا حشد جماهيري ينتظرني".

وعن تلقي بعض العروض مؤخرا، أوضح المدرب السويسري: "تلقيت بعض الاستفسارات من الدوريات العربية والإفريقية في الماضي، عندما جاء لي عرض الأهلي بحثت عن النادي واكتشفت أنه أنجح أندية القارة، ولديه أكثر من 60 مليون مشجع".

تجدر الإشارة إلى أن كولر تولى المسئولية الفنية للقلعة الحمراء في صيف العام الماضي 2022، خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

ونجح مارسيل كولر حتى الآن في عمل موسم تاريخي مع الأهلي، حيث قاده للحصول على جميع البطولات التي شارك فيها الفريق الموسم الماضي، وهى استعادة درع الدوري الممتاز من أنياب الزمالك، وكذلك لقب دوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021/2022، ولقبان للسوبر المحلي.

وينتظر المارد الأحمر العديد من التحديات الصعبة والقوية محليا وقاريا الفترة المقبلة، مثل السوبر الإفريقي ودوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى، ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، فضلا عن كأس أبطال السوبر "النخبة"، في نسخته الأولى أيضا، والدوري الممتاز ونسختي كأس مصر 2022/2023، و2023/2024، وأخيرا كأس الرابطة في حالة مشاركة الأهلي.