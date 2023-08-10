"بإيشارب ووسادة".. سيدة تتخلص من طفلها بـ"طريقة بشعة" في الدقهلية

تخلصت ربة منزل في قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من ابنها البالغ 4 أعوام خنقًا باستخدام إيشارب حريمي ووسادة، وذلك انتقامًا من أهل زوجها بعد ادعائها تحريضهم له وإشاعة سوء سلوكها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام للعميد أيمن بدوي، مأمور المركز، بوصول الطفل "مصطفى.ا.ع"، 4 سنوات ومقيم قرية كفر الروك، جثة هامدة بصحبة والدته "إسراء.أ.ع"، 23 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات القرية وبه تجمع دموي وسحجات بالرقبة من الأمام والخلف ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبسؤال الأم قررت أنها تقيم طرف والدها بعد سفر زوجها خارج البلاد وأنه حال إنقاذ نجلها تبين لها وفاته ولم تعلل سببًا للوفاة.كلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة السنبلاوين لكشف غموض وتفاصيل الحادث.

وتبين أن الأم تخلصت من ابنها "خنقًا" أثناء نومه باستخدام إيشارب ثم ووضعت فوقه وسادة حتى تأكدت من وفاته.

بمواجهة الأم المتهمة اعترفت بالتخلص من نجلها باستخدام "إيشارب حريمي" ووضع وسادة على وجهه حتى فارق الحياة.

وأضافت المتهمة أنها شرعت في تنفيذ جريمتها انتقاما من أهل زوجها الذين اتهمتهم بالتشهير بها وإشاعة سوء سلوكها وتحريض زوجها الذي يعمل بالخارج على تطليقها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

كما استقبل مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، 15 مصابًا بينهم 10 أطفال، بعد تعرضهم لعقر كلب ضال بقرية محلة انجاق دائرة المركز، لتلقي المصل والعلاج المناسب.