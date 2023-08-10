"الصحة" تحذر من مخاطر التدخين

شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الإقلاع عن التدخين، مؤكدة أن التدخين يسبب أمراضًا كثيرة للمواطنين منها أمراض الرئة والقلب وإصفرار الأسنان.

وطالبت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المدخنين بالإقلاع عن التدخين، والاتصال بالخط الساخن 16328 للمساعدة.

كانت حذرت وزارة الصحة من زيادة عدد المدخنين، موضحة أنه يتم حاليًا رفع الوعى الصحى للمجتمع، لافتة إلى أن الحملات التى تقودها الوزارة تتضمن نشر المواد التوعوية المصممة لمعالجة المخاطر الصحية لجميع منتجات التبغ، مع مراعاة جميع المعايير الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى.